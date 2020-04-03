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وزير الشباب والرياضة يطمأن الرياضيين الجزائريين

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 نيسان/أبريل 2020 13:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات
وزير الشباب والرياضة يطمأن الرياضيين الجزائريين

الجزائر - طمأن وزير الشباب والرياضة السيد سيد علي خالدي الرياضيين الجزائريين على دعم الدولة الدائم لهم بكل الامكانيات المادية والبشرية، حاثا اياهم على عدم اليأس ومواصلة التحضير للاستحقاقات الدولية والقارية القادمة.

وقال السيد سيد علي خالدي في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه يتقاسم شعور وخيبة امل الرياضيين في تأجيل المنافسات الرياضية والدولية خاصة منها الالعاب الاولمبية التي كانت مقررة بطوكيو في صائفة 2020 بسبب وباء كورونا (كوفيد-19): "بعد تأجيل الالعاب الاولمبية (طوكيو) والألعاب المتوسطية (وهران) وتأجيل المنافسات الوطنية وإرجاء المنافسات القارية، اقاسكم شعوركم وإحساسكم من جراء توقف المنافسات والتحضيرات لاسيما للمتأهلين منكم للألعاب الاولمبية التي تعتبر حلم كل رياضي في مشواره الرياضي".

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وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا التأجيل والتأخير سيتم اغتنامه لضمان التحضير الجيد للمواعيد الدولية والقارية المقبلة.

وأضاف السيد الوزير قائلا: " تعليمات أسديت للمصالح المركزية بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية لإعادة تكييف برامج التحضيرات.

كما سنتخذ كل التدابير لتدارك التأخير في رزنامة المنافسات الوطنية".

كما دعا في حديثه الجميع إلى تغليب روح التضامن والتآخي والتآزر في هذا الظرف العصيب التي تعيشه الجزائر على غرار الانسانية جمعاء في مكافحة هذا الوباء.

مذكرا الجميع بضرورة الاحتكام الى تدابير الوقاية "التي بديل عنها.

وسننتصر لا محال على هذا الوباء وسنرفع الراية الوطنية عاليا في المنافسات الدولية ونعود منها بألقاب جديدة تضاف الى الرصيد الحافل للرياضة الجزائرية".

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وزير الشباب والرياضة يطمأن الرياضيين الجزائريين
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 نيسان/أبريل 2020 13:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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