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خالدي: تأجيل الألعاب المتوسطية وهران-2021 الى 2022

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 11:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات
خالدي: تأجيل الألعاب المتوسطية وهران-2021 الى 2022

الجزائر - أجلت النسخة ال19 من الألعاب المتوسطية، التي كانت مقررة من 25 يونيو الى 5 يوليو 2021 بوهران، بسنة، حيث ستنظم في 2022، حسبما أعلن عنه ل/واج يوم الثلاثاء بالجزائر وزير الشباب و الرياضة، سيد علي خالدي.

و حسب السيد خالدي، فإن هذا القرار اتخذ من قبل الوزارة و اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية بعد التشاور و التقييم الشامل للظرف الدولي الراهن الذي يشهد انتشارا غير مسبوق لوباء كورونا العالمي (كوفيد-19) الذي فرض تأجيل العديد من التظاهرات و المنافسات الرياضية الدولية، و على رأسها الألعاب الأولمبية طوكيو-2020 التي تم ارجاؤها الى 2021.

وقال الوزير الذي كان مرفوقا برئيس اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية، الجزائري عمار عدادي: "اتخذت الحكومة الجزائرية، بمعية اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، قرارا مشتركا بتأجيل الألعاب المتوسطية بوهران لمدة سنة، حيث ستجرى في 2022 بطلب من اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية".

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 11:59
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خالدي: تأجيل الألعاب المتوسطية وهران-2021 الى 2022
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 11:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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