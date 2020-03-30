خالدي: تأجيل الألعاب المتوسطية وهران-2021 الى 2022

الجزائر - أجلت النسخة ال19 من الألعاب المتوسطية، التي كانت مقررة من 25 يونيو الى 5 يوليو 2021 بوهران، بسنة، حيث ستنظم في 2022، حسبما أعلن عنه ل/واج يوم الثلاثاء بالجزائر وزير الشباب و الرياضة، سيد علي خالدي.

و حسب السيد خالدي، فإن هذا القرار اتخذ من قبل الوزارة و اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية بعد التشاور و التقييم الشامل للظرف الدولي الراهن الذي يشهد انتشارا غير مسبوق لوباء كورونا العالمي (كوفيد-19) الذي فرض تأجيل العديد من التظاهرات و المنافسات الرياضية الدولية، و على رأسها الألعاب الأولمبية طوكيو-2020 التي تم ارجاؤها الى 2021.

وقال الوزير الذي كان مرفوقا برئيس اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية، الجزائري عمار عدادي: "اتخذت الحكومة الجزائرية، بمعية اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، قرارا مشتركا بتأجيل الألعاب المتوسطية بوهران لمدة سنة، حيث ستجرى في 2022 بطلب من اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية".