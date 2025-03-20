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أولمبياد-2020 / ألعاب القوى: "التأجيل يمنحني مزيدا من الوقت للتحضير الجيد"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 17:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
أولمبياد-2020 / ألعاب القوى: &quot;التأجيل يمنحني مزيدا من الوقت للتحضير الجيد&quot;

الجزائر  - اعتبر بطل إفريقيا في سباق 400 متر حواجز، الجزائري عبد المليك لهولو، تأجيل إجراء الألعاب الأولمبية-2020 بطوكيو، بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس، "أمرا جيدا" بما أن ذلك يمنحه الوقت الكافي من أجل التحضير الجيد لهذا الموعد الرياضي الكبير.

وصرح لهولو ل"وأج" قائلا : "فرحت كثيرا عند سماعي خبر التأجيل يوم الثلاثاء، خاصة بعدما قطعت تحضيراتي منذ بضعة أشهر. كنت متواجدا بالولايات المتحدة الأمريكية عندما بدء الفيروس في الانتشار، حيث أوقفت تدريباتي وعدت سريعا إلى الجزائر. هذا التأجيل سيمنحني الوقت الكافي من أجل التحضير بطريقة جيدة".

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس الثلاثاء، عن قرارها القاضي بتأجيل دورة أولمبياد طوكيو-2020 (24 يوليو-9 أغسطس) إلى "صيف 2021 كأقصى حد"، بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس التي مست تقريبا كل العالم.

"كنت من الرافضين للإبقاء على الألعاب الأولمبية-2020 في تاريخها الأصلي. انطلقت في تحضيراتي شهر ديسمبر الفارط بأمريكا رفقة مجموعة عدائين من المستوى العالي بقيادة المدرب بيرشاون جاكسن، قبل أن أتوقف بسبب كورونا فيروس. كنت مرتاحا هناك لوجود كامل الإمكانيات بوتيرة حصتين تدريبيتين يوميا، عكس تواجدي بالجزائر التي تقل فيها وسائل التحضير بالنسبة للمستوى العالي".

وبخصوص كيفية قضائه فترة العزل المنزلي بسبب الفيروس، أفاد البطل الجزائري أنه يواصل تحضيراته بمفرده. "أنا مقيم حاليا بفندق ملعب 5 جويلية (الجزائر)، حيث تحصلت على تسريح من وزارة الشباب والرياضة للتدرب بمفردي في ميدان الساطو. أنا على اتصال دائم بمدربي الأمريكي، حيث أُعلمه بالأزمنة التي أحرزها في التدريبات".

وأضاف ابن مدينة جيجل أنه ينتظر رزنامة المنافسات الجديدة التي سيطرحها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، حتى يتمكن من ضبط برنامجه الجديد : "من المحتمل أن أعود إلى تدريباتي بأمريكا في الفاتح مايو المقبل. حاليا الأمور غير واضحة تماما".

و أكد لهولو أنه عقب هذا التأجيل سيرفع سقف طموحاته في الموعد الأولمبي : "مع عام إضافي من التحضير، أسعى للصعود فوق منصة التتويج في أولمبياد-2020 وهذا طموح مشروع. تحصلت على المرتبة الثامنة في بطولة العالم-2019 بالدوحة وأنا أشعر أنني تطورت في قوة التحمل، الوتيرة وكذا الجانب التقني".   إضافة إلى لهولو، افتكت الجزائر مقعدين في أولمبياد طوكيو-2020، بواسطة توفيق مخلوفي في تخصصي 800 و 1500 متر و بلال ثابتي في سباق 3000 متر موانع.

"نحن حاليا ثلاثة عدائين متأهلين إلى الأولمبياد في انتظار البقية. السبب راجع إلى التسيير ونقص التمويل خاصة، ناهيك عن مشكل التأشيرات الذي يعيق تحضيراتك بصفة جيدة. أظن أنه بتواجد نور الدين مرسلي (كاتب الدولة مكلف برياضة النخبة)، ستتحسن الأمور، فهو يعرف احتياجات الرياضيين"، ختم عبد المليك لهولو حديثه قائلا.

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أولمبياد-2020 / ألعاب القوى: "التأجيل يمنحني مزيدا من الوقت للتحضير الجيد"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 17:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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