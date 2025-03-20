وزارة الشباب والرياضة ترحب بقرار تأجيل أولمبياد طوكيو-2020

الجزائر - رحبت وزارة الشباب و الرياضة يوم الثلاثاء بقرار تأجيل أولمبياد طوكيو-2020 الذي اتخذته اللجنة الدولية الأولمبية جراء تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19), معتبرة إياه "صائبا" للحفاظ على صحة الرياضيين و كل المعنيين بهذا الحدث الرياضي العالمي.

و قالت الوزارة في بيان لها : "ترحب الجزائر بقرار تأجيل الألعاب الأولمبية طوكيو-2020 الذي اتخذه اليوم (الثلاثاء) رئيس اللجنة الأولمبية الدولية, السيد توماس باخ و الوزير الأول الياباني, السيد شينزو أبي", مضيفة أن هذا الإرجاء "الذي فرض نفسه بالنظر الى الوضعية الصحية الخطيرة التي يشهدها العالم على إثر تفشي وباء كورونا فيروس, سيسمح لا محالة بالحفاظ على صحة الرياضيين و المنظمين و كل الأشخاص المعنيين بهذا الحدث الرياضي العالمي الهام".

كما اعتبرت وزارة الشباب و الرياضة أن "الوضعية الحالية التي لها الأثر البالغ على تحضيرات الرياضيين, تعد أيضا سببا داعما لهذا الخيار الصائب".

و أعلنت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية في وقت سابق اليوم الثلاثاء عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية على خلفية تفشي فيروس كوفيد-19 في خطوة غير مسبوقة تطال الحدث الرياضي الأكبر عالميا.

و أفاد الطرفان في بيان مشترك : "في الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم, خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الوزراء الياباني إلى أن الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو يجب أن يتم تأجيله إلى ما بعد عام 2020, لكن ليس أبعد من صيف 2021 لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي".

و ثمنت وزارة الشباب و الرياضة "الجهود الكبيرة التي بذلتها و لا تزال تبذلها الحكومة اليابانية الى جانب اللجنة الأولمبية الدولية من أجل انجاح الألعاب الأولمبية", معبرة عن "دعمها الكامل, في هذا الظرف الإستثنائي, لكل القائمين على تنظيم هذا الحدث الرياضي" الذي تتطلع الجزائر "بكل عزم, كسابق عهدها", إلى المشاركة فيه.

يذكر أنه سبق لمواعيد رياضية كبيرة مقررة هذا الصيف أن أجلت الى عام 2021, أبرزها كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا لكرة القدم.