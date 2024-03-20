برالمبياد 2020 : الاتحادية الجزائرية تساند فرضية التأجيل وليس الإلغاء

تجارة خارجية: الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 792 مليون دولار خلال يناير 2020 -

فيروس كورونا : الدواء الجديد موجه للحالات الحادة فقط -

الرئيس تبون يتسلم المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية -

هبوب رياح قوية وتطاير الرمال على عدة ولايات جنوبية -

كورونا فيروس: الهلال الاحمر الجزائري يتخذ جملة من التدابير الوقائية -

فيروس كورونا: ندرة في التموين بمادتي السميد والفرينة رغم وفرة المخزونات -

فيروس كورونا: نفطال تشرع في تطهير محطاتها و تطمئن بخصوص وفرة الوقود -

كوفيد 19 : تمديد حالات الحجر الصحي مع استمرار أرقام الإصابات والوفيات في التصاعد عبر العالم -

تأجيل أولمبياد 2020 أصبح لا مفر منه بسبب فيروس كورونا -

كوفيد-19: الجزائر تعتمد بروتوكول العلاج الكلوروكين -

فيروس كورونا : الصيادلة وأصحاب الأكشاك غير معنيين بإجراءات الغلق -

كوفيد-19: حجر تام في ولاية البليدة و جزئي في ولاية الجزائر -

بريد الجزائر والبنوك الوطنية تدعو الى تفضيل البطاقة البنكية و الدفع عن طريق الانترنت -

الرئيس تبون يتبادل مع نظيره التونسي في مكالمة هاتفية المعلومات حول الوضعية الصحية في البلدين -

بيان اجتماع المجلس الأعلى للأمن حول فيروس كورونا -

فيروس كورونا: وضع قائمة أئمة مخولين للإدلاء بتصريحات والمشاركة في البلاطوهات -

عنوان واحد لجمع التبرعات لضحايا كورونا: الصيدلية المركزية للمستشفيات بالعاصمة -

بن بوزيد: وضع حيز التنفيذ بروتوكول علاج جديد أساسه دواء جديد -

البليدة: حضور مصالح الأمن جميع مراسيم دفن الموتى اجباري ابتداء من اليوم -