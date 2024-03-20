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برالمبياد 2020 : الاتحادية الجزائرية تساند فرضية التأجيل وليس الإلغاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 12:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرات
برالمبياد 2020 : الاتحادية الجزائرية تساند فرضية التأجيل وليس الإلغاء

الجزائر - يساند رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة, محمد حشفة, فرضية تأجيل موعد دورة الألعاب شبه الأولمبية-2020 بطوكيو, المقررة بين 25 أغسطس و 6 سبتمبر, "مع تجنب إلغائها بصفة كاملة".

وصادقت اللجنة الدولية البرالمبية, برئاسة البرازيلي أندرو بارسونس, على قرار المكتب التنفيذي للجنة الدولية الأولمبية القاضي بدراسة سيناريوهات محتملة لتأجيل الألعاب الأولمبية والبرالمبية-2020, بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس.

وفي حديث مع "وأج", صرح حشفة : "أنا متيقن على غرار غالبية الحركة البرالمبية, أن التأجيل هو أحسن حل للرياضيين ولنا جميعا, لأن حياة الإنسان أهم من أي شيء آخر".

ومنذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا كجائحة, تم تأجيل كل التظاهرات والنشاطات الرياضية أو إلغائها تماما, ناهيك عن غلق مراكز التدريبات, ما اضطر الرياضيين إلى العزل المنزلي لفترة غير محددة.

وأضاف المسؤول الأول على الهيئة الفيدرالية : "من الضروري حاليا بقاء الجميع بمن فيهم الرياضيين في بيوتهم, من أجل المساعدة على عدم تفشي جائحة كورونا فيروس. تأجيل دورة الألعاب البرالمبية هي أفضل إجراء يتخذه المسؤولون, خاصة في ظل الوضعية الصحية الحالية".

ويعود القرار الأخير المتعلق بتأجيل الموعدين العالميين من عدمه إلى اللجنة الدولية البرالمبية بمعية اللجنة الدولية الأولمبية ولجنة التنظيم المحلية.

"التأجيل أمر جيد, لكن الإلغاء قد يقتل آمال الرياضيين المتأهلين الذين عملوا لمدة ثلاث سنوات في سبيل تحقيق حلم كل رياضي شاب", حسب ما أوضحه عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

و أفاد محمد حشفة أن تأجيل الألعاب من شأنه تشجيع الرياضيين المتأهلين على العودة إلى الميادين في ظروف أحسن, ناهيك عن منح الفرصة للآخرين لاقتطاع تأشيرة مشاركتهم في حال استطاعت اللجنة الدولية البرالمبية برمجة الدورات التأهيلية المتبقية, والتي تم تأجيلها جراء انتشار وباء كورونا فيروس العالمي.

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برالمبياد 2020 : الاتحادية الجزائرية تساند فرضية التأجيل وليس الإلغاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 12:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرة   شارك

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