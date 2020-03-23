كرة القدم-كورونا: صايفي يطلق حملة لجمع التبرعات في أوساط الرياضيين

الجزائر- أطلق اللاعب الدولي السابق, رفيق صايفي, مساء يوم الأحد, حملة لجمع التبرعات المالية في أوساط الرياضيين الجزائريين, من أجل اقتناء العتاد الطبي الذي تحتاجه لمستشفيات الجزائرية لمحاربة تفشي جائحة كورونا فيروس.

وقال صايفي خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على انستغرام : "على غرار العالم, تعاني بلادنا الجزائر من انتشار وباء كورونا. نحن على علم بأن مستشفياتنا لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة لمواجهة هذا الوباء. فيجب على أبنائها الوقوف معها في وقت المحن والشدائد".

وقام اللاعب السابق لنادي لوريون الفرنسي بمشاركة حسابات أصدقائه الرياضيين في الفيديو قائلا : "لهذا فكرنا في جمع تبرعات لشراء العتاد الطبي واللوازم التي تحتاجها المستشفيات الجزائرية حاليا. أطلب من كل الرياضيين وحتى الإعلاميين والممثلين وكل شخص قادر على مساعدة بلاده في هذا الظرف أن ينضم إلينا".

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"أترك لكم رقم الهاتف الخاص بأحد الجمعيات (نشر الرقم على مقطع الفيديو) التي ستتكفل بجمع هذه التبرعات من أجل التعرف على تفاصيل هذه المبادرة وكيفية المساهمة (...) فلنتوكل على الله ونتحد من أجل الجزائر", بهذا ختم رفيق صايفي حديثه.

وتم تسجيل, اليوم الأحد, 17 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بالجزائر من بين 201 حالة مؤكدة (إلى غاية سا 15)، حسبما أعلن عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, جمال فورار.