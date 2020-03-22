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فيروس كورونا: شبيبة القبائل تضع إقامة النادي تحت تصرف عمال الصحة

  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 17:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات
فيروس كورونا: شبيبة القبائل تضع إقامة النادي تحت تصرف عمال الصحة

الجزائر - أعلن نادي شبيبة القبائل الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يوم الأحد، وضع إقامته (12 شقة)، تحت خدمة الأطقم الطبية و شبه الطبية والمتطوعين المقيمين خارج وسط الولاية، في سبيل التضامن لمحاربة جائحة كورونا فيروس.

وجاء في بيان إدارة الشبيبة: "في ظل الأزمة الحالية بسبب تفشي وباء كورونا ونظرا للإجراءات المتخذة لمحاربته على غرار توقيف النقل الجماعي، تضع إدارة شبيبة القبائل بداية من اليوم (الأحد)، إقامة النادي (12 شقة) لفائدة الأطباء والأطقم شبه الطبية والمتطوعين المقيمين خارج وسط الولاية والمجندين لمواجهة هذه الآفة".

وأفادت إدارة فريق "الكناري" أنها "ستتكفل بالإقامة والإطعام والنقل" عبر حافلات صغيرة : "نحن متضامنون مع عمال الصحة العمومية ونطلب من المواطنين احترام تعليمات الحجر الصحي".

وبادرت عدة أندية من بطولة المحترف الأول إلى المساهمة لمجابهة هذه الأزمة الصحية التي تضرب الجزائر والعالم كافة بسبب تفشي وباء كورونا فيروس، على شاكلة شباب بلوزداد، حينما أفاد شرف الدين عمارة، الرئيس المدير العام لمجمع مدار، المالك لأغلبية أسهم النادي، أن مختلف أعضاء الفريق منهم اللاعبون، قرروا التبرع بنسبة 25 % من رواتبهم لمساعدة طواقم المستشفيات في مهمتهم لمحاربة تفشي جائحة كورونا فيروس.

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فيروس كورونا: شبيبة القبائل تضع إقامة النادي تحت تصرف عمال الصحة
  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 17:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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