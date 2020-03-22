Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فيروس كورونا: لاعبو مولودية وهران يطلقون حملة توعية ضد الوباء

  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 15:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات
الأرشيف الأرشيف

وهران - انضم لاعبو مولودية وهران إلى الحملات التحسيسية الموجهة للمواطنين لتشجيعهم على احترام تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

ونشر النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم اليوم الأحد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''، فيديو لأربعة من لاعبيه يوجهون نداءات إلى المواطنين لحثهم على الالتزام بنصائح الوقاية التي يوصي بها المختصون في هذا الظرف الخاص الذي تمر به البلاد على غرار باقي بلدان العالم.

وكان محمد أمين أزماني أول المتدخلين بتوجيهه لنداء إلى الشباب خاصة، حاثا إياهم على البقاء في منازلهم وتقليل تنقلاتهم إلا في حال الضرورة القصوى، وهو الأمر نفسه الذي دعا إليه زميله محمد بوطيش، الذي ترجى الجميع لكي يركن في بيته "من أجل الاحتياط من الخطر الذي يداهمنا".

من جهته، أكد عبد الحفيظ بن عمارة على ضرورة "الاحترام الصارم لقواعد الوقاية من خطر كورونا التي يذكر بها المختصون والخبراء في كل مناسبة"، ناصحا بوجوب التحلي بالصبر وتجنب الخروج من المنزل بدون ضرورة. كما اغتنم أيضا الفرصة كي يدعو الشباب بصفة خاصة "للاعتناء بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال تجنيبهم أي مكروه، لأنهم الأكثر تضررا من هذا الوباء".

أما بوعلام مصمودي، فقد اعتبر أنه يتوجب على الكل "أن يكون في مستوى هذا البلاء حتى نتمكن من تجاوز الامتحان بأخف الأضرار ونخرج منه أكثر قوة وإيمانا".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أوقفت في بداية الأسبوع المنصرم كل المنافسات وأغلقت كافة المرافق الرياضية ضمن إجراء احترازي لتجنب انتشار وباء كورونا، الذي يحبس العالم بأكمله أنفاسه أمامه.

كلـمات مفتـاحيــة :
فيروس كورونا: لاعبو مولودية وهران يطلقون حملة توعية ضد الوباء
  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 15:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.22

مياه الأمطار تغمر أحياء متفرقة ببلديتي سكيكدة و رمضان جمال

20.03.22

البليدة: شركة "ماما" تتبرع بكميات كبيرة من العجائن للعائلات المعوزة

20.03.22

مجلس الدولة يقرر تأجيل جلساته المقررة يومي 26 مارس و 4 أفريل الى تاريخ لاحق

20.03.22

الحماية المدنية تعزز الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

20.03.22

عاشق يوسف: عمال المؤسسات و الادارات العمومية المجبرين على عطلة خاصة سيتقاضون اجورهم

20.03.22

فتح نقاط بيع مادة السميد عبر مختلف بلديات الجزائر العاصمة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.19

رئيس الجمهورية يتخذ جملة من القرارات الإضافية لمواجهة وباء الكورونا

20.03.18

تجارة : إطلاق عملية تسويق 1.400 طن من مادة البطاطا بـ 40 دج/كغ

20.03.17

الوقاية من فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد عبر ربوع البلاد

20.03.17

تخصيص موقع حكومي للإعلام حول فيروس كورونا

20.03.19

فيروس كورونا: وزارة الصحة تتعامل ب "شفافية" مع الأرقام المقدمة حول الوباء