فيروس كورونا: لاعبو مولودية وهران يطلقون حملة توعية ضد الوباء

ونشر النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم اليوم الأحد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''، فيديو لأربعة من لاعبيه يوجهون نداءات إلى المواطنين لحثهم على الالتزام بنصائح الوقاية التي يوصي بها المختصون في هذا الظرف الخاص الذي تمر به البلاد على غرار باقي بلدان العالم.

وكان محمد أمين أزماني أول المتدخلين بتوجيهه لنداء إلى الشباب خاصة، حاثا إياهم على البقاء في منازلهم وتقليل تنقلاتهم إلا في حال الضرورة القصوى، وهو الأمر نفسه الذي دعا إليه زميله محمد بوطيش، الذي ترجى الجميع لكي يركن في بيته "من أجل الاحتياط من الخطر الذي يداهمنا".

من جهته، أكد عبد الحفيظ بن عمارة على ضرورة "الاحترام الصارم لقواعد الوقاية من خطر كورونا التي يذكر بها المختصون والخبراء في كل مناسبة"، ناصحا بوجوب التحلي بالصبر وتجنب الخروج من المنزل بدون ضرورة. كما اغتنم أيضا الفرصة كي يدعو الشباب بصفة خاصة "للاعتناء بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال تجنيبهم أي مكروه، لأنهم الأكثر تضررا من هذا الوباء".

أما بوعلام مصمودي، فقد اعتبر أنه يتوجب على الكل "أن يكون في مستوى هذا البلاء حتى نتمكن من تجاوز الامتحان بأخف الأضرار ونخرج منه أكثر قوة وإيمانا".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أوقفت في بداية الأسبوع المنصرم كل المنافسات وأغلقت كافة المرافق الرياضية ضمن إجراء احترازي لتجنب انتشار وباء كورونا، الذي يحبس العالم بأكمله أنفاسه أمامه.