فيروس كورونا: إجراء عملية تطهير للمركز التقني الوطني بسيدي موسى يوم الأحد

الجزائر- سيتم يوم الأحد المقبل إجراء عملية تطهير و تعقيم المركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، حسبما أعلنته يوم الجمعة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأوضحت الهيئة الفيدرالية: "سيتم توسيع العملية لتمس هياكل أخرى على غرار مقر الاتحادية وأكاديمية خميس مليانة والمركز التقني الجهوي بسيدي بلعباس".

ومن جهة أخرى، ستقوم الأمانة العامة للفاف بدعوة ال62 رابطة التابعة للاتحادية للقيام بنفس العملية بغية الحد من مخاطر فيروس كورونا (كوفيد 19) مثلما أوصت به اللجنة الطبية الفيدرالية لا سيما البروفيسور عبد الكريم سوخال، مختص في علم الأوبئة وخبير في النظافة.

"ستضع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وسائلها البشرية و المادية و كذا مرافقها في خدمة مصالح الدولة من اجل التصدي لانتشار فيروس كورونا. لكن التصدي الحقيقي لهذا الوباء القاتل يقع على عاتق المواطنين و هذا من خلال ضرورة احترام تعليمات الحجر الصحي والتدابير الوقائية"، حسبما أكده رئيس الاتحادية، خير الدين زطشي في تصريح عبر أمواج الإذاعة.