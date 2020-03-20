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شباب بلوزداد: أعضاء النادي يتبرعون بنسبة 25 % من رواتبهم لمحاربة وباء كورونا

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 19:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات

 

الجزائر- أفاد شرف الدين عمارة, الرئيس المدير العام لمجمع مدار, المالك لأغلبية أسهم شباب بلوزداد (الرابطة الأولى لكرة القدم), يوم الجمعة, أن مختلف أعضاء النادي من بينهم اللاعبين, قرروا التبرع بنسبة 25 % من رواتبهم لمساعدة طواقم المستشفيات في مهمتهم لمحاربة تفشي جائحة كورونا فيروس.

وصرح المسؤول الأول في النادي البلوزدادي للإذاعة الوطنية قائلا : "بالنظر إلى الوضعية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا, قرر أعضاء النادي من بينهم اللاعبين منح نسبة 25 % من رواتبهم إلى صندوق التضامن الوطني لمحاربة وباء كورونا. كل من ينتمي إلى عائلة شباب بلوزداد من لاعبين, اداريين وأطقم فنية, رحب بالفكرة و تحمس لها خدمة و حماية لوطننا".

وبلغ عدد الأشخاص المتوفين بالجزائر بسبب جائحة كورونا فيروس, التي تفشت في أكثر من 150 دولة في العالم, تسعة من بين 90 حالة اصابة مؤكدة (49 رجلا و 41 سيدة) عبر 17 ولاية, أبرزها البليدة والجزائر العاصمة, حسب آخر إحصائيات كشفت عنها مساء امس الخميس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأضاف عمارة: "اغتنم الفرصة بصفتي مسؤولا عن مجمع مدار لأدعو جميع زملائي المسؤولين عن باقي المؤسسات الوطنية والخاصة و المجمعات الإقتصادية ليساهموا في محاربة هذا الوباء. أدعوهم في هذا الظرف بالذات ليساهموا في هذه الحملة التضامنية".

ليتابع: "سلطات البلد و المسؤولون على الرياضة اتخذوا إجراءات نحن ندعمها ونعمل على تطبيقها, وهي قرارات تأكد أن حياة البشر و الرياضيين أهم من المتعة و الرياضة في حد ذاتها".

للتذكير أن وزارة الشباب والرياضة اتخذت يوم الاحد الفارط, جراء الوضعية الصحية للبلاد, قرار تأجيل كل التظاهرات الرياضية وغلق كل الهياكل الرياضية و تلك الخاصة بالشباب والترفيه إلى غاية 5 أبريل المقبل.

كلـمات مفتـاحيــة :
شباب بلوزداد: أعضاء النادي يتبرعون بنسبة 25 % من رواتبهم لمحاربة وباء كورونا
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 19:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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