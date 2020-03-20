شباب بلوزداد: أعضاء النادي يتبرعون بنسبة 25 % من رواتبهم لمحاربة وباء كورونا

وصرح المسؤول الأول في النادي البلوزدادي للإذاعة الوطنية قائلا : "بالنظر إلى الوضعية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا, قرر أعضاء النادي من بينهم اللاعبين منح نسبة 25 % من رواتبهم إلى صندوق التضامن الوطني لمحاربة وباء كورونا. كل من ينتمي إلى عائلة شباب بلوزداد من لاعبين, اداريين وأطقم فنية, رحب بالفكرة و تحمس لها خدمة و حماية لوطننا".
وبلغ عدد الأشخاص المتوفين بالجزائر بسبب جائحة كورونا فيروس, التي تفشت في أكثر من 150 دولة في العالم, تسعة من بين 90 حالة اصابة مؤكدة (49 رجلا و 41 سيدة) عبر 17 ولاية, أبرزها البليدة والجزائر العاصمة, حسب آخر إحصائيات كشفت عنها مساء امس الخميس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وأضاف عمارة: "اغتنم الفرصة بصفتي مسؤولا عن مجمع مدار لأدعو جميع زملائي المسؤولين عن باقي المؤسسات الوطنية والخاصة و المجمعات الإقتصادية ليساهموا في محاربة هذا الوباء. أدعوهم في هذا الظرف بالذات ليساهموا في هذه الحملة التضامنية".
ليتابع: "سلطات البلد و المسؤولون على الرياضة اتخذوا إجراءات نحن ندعمها ونعمل على تطبيقها, وهي قرارات تأكد أن حياة البشر و الرياضيين أهم من المتعة و الرياضة في حد ذاتها".
للتذكير أن وزارة الشباب والرياضة اتخذت يوم الاحد الفارط, جراء الوضعية الصحية للبلاد, قرار تأجيل كل التظاهرات الرياضية وغلق كل الهياكل الرياضية و تلك الخاصة بالشباب والترفيه إلى غاية 5 أبريل المقبل.