كرة القدم/الجزائر(كورونا فيروس): لا نريد موسما أبيضا

واوضح المسؤول الاول لل"فاف" في تصريح للإذاعة الوطنية, قائلا : "لا نريد موسما ابيضا. سنبذل قصارى جهودنا لاستئناف البطولة . صورتنا ستتشوه في نظر الاتحادية الدولية ( الفيفا) والعالم بآسره , اذا ما اتخدنا قرارا مثل هذا ما يعني اننا غير قادرين على التأقلم مع الوضعية الحالية التي تسببت فيها الجائحة."
واضاف: " نحن نجتاز فترة استثنائية , على غرار العالم كله . خلال اجتماع المكتب الفدرالي المقبل المقرر يوم 31 مارس , سنناقش هذا الموضوع حسب تطور الوضعية الصحية في البلاد . نحن في مستوى متقدم من البطولة , بقي لنا عددا قليل من الجولات الكروية فقط . سنقوم بإعداد رزنامة تمكننا من انهاء الموسم . ما يهمنا هو صحة اللاعبين والطاقم الفني , اطلب منهم اخد الحيطة والحذر".
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-- الدوليون الجزائريون في صحة جيدة--
وبخصوص الدوليين الجزائريين, الناشطون في الخارج , سيما في اوروبا , طمأن رئيس الاتحادية بقوله: " عن طريق المدرب الوطني , جمال بلماضي واتصالاتنا المباشرة و الدائمة, الهيئة الفدرالية تتابع اخبار لاعبينا . الحمد لله الكل يتمتع بصحة جيدة ويطبقون بصرامة تعليمات والقواعد الواجب اتخادها للوقاية من الوباء, حيث يتدربون على انفراد على مستوى مقر سكناتهم .
اللاعبون ابانوا عن مسؤولية كبيرة في هذا الشأن , اطلب منهم التحلي باليقظة لتجنب ما لا يُحمد عُقباه."
ويشاطر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم رأي رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم, عبد الكريم مدوار الذي إستبعد اول امس الاربعاء فكرة الاعلان عن موسم ابيض بسبب تفشي وباء كورونا , مفندا في نفس الوقت, وجود أي فكرة مطروحة حول هذا الأمر حتى ولو تأجل استئناف البطولة إلى ما بعد 5 أبريل القادم.
وأوضح المسؤول الأول عن الرابطة "لواج ": "فيما يتعلق بالإعلان عن موسم أبيض, فلم نصل إلى ذلك بعد, لأنه من غير المنطقي الحديث عن ذلك, حيث لا يمكننا التنبؤ بأي شيء في المستقبل. أتأسف للكلام الذي يطلقه بعض رؤساء الأندية حول الوضع الراهن. الفرق التي تتنافس على اللقب تريد مواصلة المنافسة, في حين هناك فرق أخرى مهددة بالنزول تطالب بموسم أبيض ! الرابطة ليست مؤهلة الآن للإعلان عن قرار إلغاء البطولة من عدمه".
للتذكير, اتخذت وزارة الشباب والرياضة يوم الاحد الفارط , جراء الوضعية الصحية للبلاد , قرار تأجيل كل التظاهرات الرياضية وغلق كل الهياكل الرياضية الخاصة بالشباب والترفيه , حتى 5 ابريل.