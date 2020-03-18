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مدور: "من غير المنطقي الحديث عن موسم أبيض"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 17:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
مدور: &quot;من غير المنطقي الحديث عن موسم أبيض&quot;

الجزائر - استبعد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم, عبد الكريم مدور, الاربعاء, فكرة الاعلان عن موسم ابيض بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد-19), مفندا, في نفس الوقت, وجود أي فكرة مطروحة حول هذا الأمر حتى ولو تأجل استئناف البطولة إلى ما بعد 5 أبريل القادم.

وأوضح ل"واج" المسؤول الأول عن الرابطة: "فيما يتعلق بالإعلان عن موسم أبيض, فلم نصل إلى ذلك بعد, لأنه من غير المنطقي الحديث عن ذلك, حيث لا يمكننا التنبؤ بأي شيء في المستقبل. أتأسف للكلام الذي يطلقه بعض رؤساء الأندية حول الوضع الراهن. الفرق التي تتنافس على اللقب تريد مواصلة المنافسة, في حين هناك فرق أخرى مهددة بالنزول تطالب بموسم أبيض ! الرابطة ليست مؤهلة الآن للإعلان عن قرار إلغاء البطولة من عدمه".

ومعلوم أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالجزائر ليرتفع العدد الى 6 وفيات من ضمن 72 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس, وذلك حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, التي أعلنت عنها اليوم الاربعاء.

وبسبب الوضع الصحي الحالي الذي تمر به الجزائر, قررت وزارة الشباب والرياضة تأجيل جميع المنافسات الرياضية من بطولات وكؤوس, في كل الاختصاصات مع غلق جميع المنشآت الرياضية والشبانية والترفيهية, إلى غاية 5 أبريل المقبل.

وأضاف مدور: "فكرنا في رزنامة جديدة, سيما اللقاءات المتأخرة للرابطتين الأولى والثانية, إضافة الى مباريات إياب الدور ربع النهائي من كأس الجزائر. ومن الممكن جدا إجراء المباريات دون جمهور. بالمقابل, لم يتم اتخاذ أي قرار في حال ما إذا تأجلت المنافسة الى ما بعد 5 أبريل المقبل, فنحن نعمل حسب الظروف الحالية. وفي حال ما تم استئناف البطولة في التاريخ المحدد من قبل الوزارة الوصية, فإن نهاية المنافسة قد تتأخر إلى غاية يونيو المقبل".

ودعا رئيس الرابطة عائلة كرة القدم الجزائرية "لإثبات روح المسؤولية واليقظة أمام هذا الوباء الذي يضرب الجزائر. الوقاية هي سلاحنا الوحيد لمواجهة الفيروس. فيما يخص اللاعبين, يتوجب عليهم اتباع برنامجهم التدريبي الفردي المسطر من قبل طواقمهم الفنية للحفاظ على اللياقة. أتمنى أن يختفي هذا الوباء من الجزائر ومن العالم في أسرع وقت ممكن".

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مدور: "من غير المنطقي الحديث عن موسم أبيض"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 17:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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