العاب القوى/الجزائر- الترتيب المؤقت للأندية: مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية في الصدارة

الجزائر- يتصدر مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية ببن عكنون , صدارة الترتيب المؤقت لأحسن الاندية الجزائرية , امام ناديين من العاصمة : نصيرة نونو والجمعية الرياضة للحماية المدنية, حسب الترتيب الذي كشفت عنه الهيئة الفدرالية.

واستند هذا الترتيب على المنافسات الثلاثة الاولى الكبيرة خلال هذا العام وهي : البطولة الوطنية للعدو الريفي, كاس الجزائر للمشي والبطولة الوطنية لنصف ماراطون.

و يحتل اولمبي برج بوعريريج المركز الرابع في الترتيب المؤقت , مع تحسن ملحوظ لنادي بجاية ( الثامن) , في الوقت الذي تحتل فيه جمعية الامن الوطني الصف ال12.

واشارت الاتحادية الى ان الموسم الرياضي "مازال طويلا" وبإمكان هذه الاندية ان تحسن ترتيبها , بتحقيق نتائج جيدة خلال الاستحقاقات المقبلة, سيما , البطولة الشتوية, البطولة الوطنية ل000 10 م و البطولة الوطنية مابين الاندية.

ويعتبر الهدف الاساسي لهذه الاندية, إنهاء الموسم من ضمن الفرق الاوائل , إذ ان اصحاب المقدمة فقط من لهم الحق في حضور الجمعية العامة المقبلة.