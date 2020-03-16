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العاب القوى/الجزائر- الترتيب المؤقت للأندية: مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية في الصدارة

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 17:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

الجزائر- يتصدر مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية ببن عكنون , صدارة  الترتيب المؤقت لأحسن الاندية الجزائرية , امام  ناديين من العاصمة : نصيرة نونو والجمعية الرياضة للحماية المدنية, حسب الترتيب الذي كشفت عنه الهيئة الفدرالية.

واستند هذا الترتيب على المنافسات الثلاثة الاولى الكبيرة خلال هذا العام وهي : البطولة الوطنية للعدو الريفي, كاس الجزائر للمشي والبطولة الوطنية لنصف ماراطون.

و يحتل اولمبي برج بوعريريج المركز الرابع في الترتيب المؤقت , مع تحسن ملحوظ لنادي  بجاية ( الثامن) , في الوقت الذي تحتل فيه جمعية الامن الوطني الصف ال12.

واشارت الاتحادية الى ان الموسم الرياضي "مازال طويلا" وبإمكان هذه الاندية ان تحسن ترتيبها , بتحقيق نتائج جيدة خلال الاستحقاقات المقبلة, سيما , البطولة الشتوية, البطولة  الوطنية ل000 10 م و البطولة الوطنية مابين الاندية.

ويعتبر الهدف الاساسي لهذه الاندية, إنهاء الموسم من ضمن  الفرق الاوائل , إذ ان اصحاب المقدمة فقط من لهم الحق  في حضور الجمعية العامة المقبلة.

آخر تعديل على الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 17:04
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العاب القوى/الجزائر- الترتيب المؤقت للأندية: مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية في الصدارة
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 17:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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