(وباء كورونا: المديرية الفنية الوطنية تطالب الأندية بتسطير برنامج تدريبي فردي خاص للاعبين (الفاف

الجزائر- طالبت المديرية الفنية الوطنية, جميع الأندية في مختلف المستويات, بتسطير برنامج تدريبي فردي خاص للاعبين, غداة قرار وزارة الشباب و الرياضة بتأجيل جميع المنافسات الرياضية الوطنية بكل فئاتها في الجزائر ابتداء من يوم الإثنين 16 مارس 2020 الى غاية 5 أبريل القادم, بسبب تفشي وباء كورونا.

وأفادت الفاف في بيان لها على موقعها الرسمي أنه "وبعد قرار وزارة الشباب و الرياضة القاضي بتأجيل جميع التظاهرات والمنافسات والتدريبات الرياضية بكل فئاتها في بلادنا ابتداء من يوم الإثنين 16 مارس 2020, فإن المديرية الفنية الوطنية تطالب جميع الأطقم الفنية للأندية الجزائرية لكل المستويات, بتسطير برنامج تدريبي فردي خاص باللاعبين خلال هذه الفترة, حتى يتسنى لهم الحفاظ على لياقتهم البدنية إلى حين استئناف المنافسة".

وحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, فقد تم تسجيل ست إصابات جديدة بوباء كورونا في الجزائر, ليرتفع عدد الحالات المؤكدة الى 54 شخصا منهم أربع وفيات. من جهة اخرى, أفادت الفاف أنه حتى نهائيات كأس الجزائر للفئات الشابة, التي كانت مقررة شهر أبريل (3, 4 و 5) بمدينة ورقلة, قد تم تأجيلها الى تاريخ لاحق.

واختتم بيان الفيدرالية "تطالب الفاف من جميع اسرة كرة القد الى احترام القرارات المتخذة من قبل السلطات العمومية والصحية للبلاد بدقة, والسهر على تطبيق الاجراءات الوقائية التي أوصت بها الهيئات المختصة".