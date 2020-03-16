Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو: تأجيل الجمعية العامة العادية وكل النشاطات الرياضية كإجراء وقائي ضد وباء كورونا

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 16:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

الجزائر- أعلنت الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو يوم الاثنين عن تأجيل الجمعية العامة العادية وكل النشاطات الرياضية الوطنية والدولية , كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وافادت الهيئة الفدرالية في موقعها الرسمي على الانترنت انه :"تقرر تأجيل الجمعية العامة العادية للمصادقة على الحصيلتين الادبية والمالية وكل النشاطات الرياضية الوطنية والدولية كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

واضافت : "هذه التدابير الاحتياطية جاءت  تطبيقا  لتعليمة وزارة الشباب والرياضة, القاضي بإلغاء جميع المنافسات في مختلف الرياضات مع غلق جميع المرافق الرياضية والشبانية والترفيهية, وذلك ابتداء من تاريخ الاثنين 16 مارس حتى 5 أبريل المقبل.

وطلبت الاتحادية من رؤساء الرابطات الولائية والاندية  الرياضية بتوقيف النشاطات المحلية حتى 5 ابريل المقبل مع أخد التدابير اللازمة للتحسيس بهذا الوباء عن طريق  صفحات التواصل الاجتماعي للمنخرطين.

آخر تعديل على الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 16:46
كلـمات مفتـاحيــة :
الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو: تأجيل الجمعية العامة العادية وكل النشاطات الرياضية كإجراء وقائي ضد وباء كورونا
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 16:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.16

العاب القوى/الجزائر- الترتيب المؤقت للأندية: مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية في الصدارة

20.03.16

الجزائر العاصمة: توقيف أزيد من 4.400 مشتبه فيه في قضايا إجرامية مختلفة خلال فبراير المنصرم

20.03.16

(وباء كورونا: المديرية الفنية الوطنية تطالب الأندية بتسطير برنامج تدريبي فردي خاص للاعبين…

20.03.16

فيروس كورونا: حزب تاج يقرر تعليق تاريخ عقد المؤتمر الاستثنائي وتأجيل كل النشاطات الحزبية

20.03.16

وكيل جمهورية محكمة سيدي أمحمد يلتمس 20 سنة سجن في حق المدير العام السابق للأمن الوطني

20.03.16

الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو: تأجيل الجمعية العامة العادية وكل النشاطات الرياضية…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.10

وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

20.03.12

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين

20.03.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد

20.03.12

فيروس كورونا: تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة و ثاني وفاة

20.03.09

عبد المجيد عطار لوأج: حرب الأسعار ستؤدي مرة أخرى الى خفض أسعارالنفط

20.03.12

مذكرة تفاهم مرتقب توقيعها بين وزارة الطاقة ومبادرة "ديزرتيك" أبريل المقبل