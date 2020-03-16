الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو: تأجيل الجمعية العامة العادية وكل النشاطات الرياضية كإجراء وقائي ضد وباء كورونا

الجزائر- أعلنت الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو يوم الاثنين عن تأجيل الجمعية العامة العادية وكل النشاطات الرياضية الوطنية والدولية , كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وافادت الهيئة الفدرالية في موقعها الرسمي على الانترنت انه :"تقرر تأجيل الجمعية العامة العادية للمصادقة على الحصيلتين الادبية والمالية وكل النشاطات الرياضية الوطنية والدولية كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

واضافت : "هذه التدابير الاحتياطية جاءت تطبيقا لتعليمة وزارة الشباب والرياضة, القاضي بإلغاء جميع المنافسات في مختلف الرياضات مع غلق جميع المرافق الرياضية والشبانية والترفيهية, وذلك ابتداء من تاريخ الاثنين 16 مارس حتى 5 أبريل المقبل.

وطلبت الاتحادية من رؤساء الرابطات الولائية والاندية الرياضية بتوقيف النشاطات المحلية حتى 5 ابريل المقبل مع أخد التدابير اللازمة للتحسيس بهذا الوباء عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي للمنخرطين.