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فيروس كورونا .. الرياضة في العالم تتوقف

  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 19:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات
فيروس كورونا .. الرياضة في العالم تتوقف

الجزائر - منافسات مؤجلة, منشآت خاوية على عروشها, برنامج غير مستقر.. هذا كله بسبب وباء كورونا (كو فيد-19) الذي يضرب العديد من دول العالم هذه الأيام, من بينها الجزائر, الأمر الذي أرغم المشرفين على عالم الرياضة على تجميد جميع النشاطات تفاديا لتفشي هذا الفيروس.

أعلى هيئة مسيرة للرياضة في الجزائر, وزارة الشباب والرياضة, قررت الثلاثاء الفارط إجراء جميع المنافسات الرياضية الوطنية دون حضور الجمهور الى غاية 31 مارس الجاري, وتأجيل الدورات الدولية كإجراء وقائي من هذا المرض.

لكن, وبالنظر الى تفاقم الأوضاع وارتفاع عدد الأشخاص المصابين بهذا الوباء, اتخذت الوزارة الوصية, اليوم الأحد, قرارا أكثر صرامة من خلال إلغاء جميع المنافسات (بطولات وكؤوس) في مختلف الرياضات مع غلق جميع المرافق الرياضية والشبانية والترفيهية, وذلك ابتداء من تاريخ الاثنين 16 مارس حتى 5 أبريل المقبل, باستثناء الرياضيين المتأهلين الى الألعاب الأولمبية (طوكيو-2020) أو المعنيين بدورات مؤهلة إلى ذات الموعد.

وقبل الغاء المنافسات, شهدت كرة القدم, الرياضة الأكثر شهرة في الجزائر, اجراءات وقائية خلال العديد من مباريات الرابطتين الأولى والثانية التي جرت يوم السبت, بالتغييرات التي طرأت على بروتوكولات ما قبل اللقاءات.

وكانت الوزارة قد اعطت تعليمات صارمة من اجل اتباع التدابير الوقائية, لكن في الاخير لجأت الى الغاء جميع المنافسات.

وحسب آخر احصائيات وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, فقد تم تأكيد 11 حالة جديدة مصابة بهذا الوباء بالجزائر ليرتفع العدد إلى 48 حالة, من بينهم أربع وفيات.

 

البطولات الأوروبية ... إلى تاريخ لاحق

 

أما في أوروبا, فتعد إيطاليا البلد الأكثر تضررا بهذا الوباء, وحسب حصيلة مساء السبت,فقد ارتفع عدد الوفيات الى 1441 شخص, من ضمن 21 ألف حالة مؤكدة.

وكما كان متوقعا, فإن بطولة إيطاليا لكرة القدم, قد تأجلت الى تاريخ 3 أبريل, سيما وأن عدد اللاعبين المصابين بلغ 5 حالات في نادي سامبدوريا وثلاثة في فيورونتينا وواحد آخر بيوفنتوس.

كما تم توقيف البطولة الاسبانية, الأكثر مشاهدة في العالم, كون إسبانيا, تعد ثاني دولة تعاني من هذا الوباء, بتسجيلها لأكثر من 5 آلاف حالة مؤكدة ورابع بلد من جانب عدد الوفيات بـ183.

كما أقدم المشرفون على البطولات الألمانية والانجليزية والفرنسية على نفس الخطوة من خلال تأجيل وتجميد النشاطات الكروية بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 في مختلف بلدان القارة العجوز.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية, لم تسلم بطولة كرة السلة "أن بي أي" من التجميد, حيث تم توقيفها هي أيضا لمدة 30 يوما, حيث أكدت التحاليل الطبية إصابة ثلاثة لاعبين.

وفي افريقيا, قررت الكنفيدرالية القارية لكرة القدم (كاف) تأجيل جولتين إثنتين ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس افريقيا للأمم-2021 واللتين كانتا مقررتين ما بين 25 و 31 مارس الحالي.

وكان من المقرر أن يلاقي الفريق الوطني نظيره الزيمبابوي يوم 26 مارس بالبليدة قبل التنقل الى جنوب افريقيا لملاقاة "الواريورز" يوم 29 مارس بمدينة سويتو, كون ملاعب زيمبابوي غير معتمدة لاحتضان مثل هذه اللقاءات.

وبعد تقرير منظمة الصحة العالمية, على ان كورونا وباء عالمي, فقد أكدت الكاف أنها ستضع برنامجا لما تبقى من مباريات تصفيات "كان-2021", والتي تنتظرها أربع جولات.

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فيروس كورونا .. الرياضة في العالم تتوقف
  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 19:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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