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كرة القدم/الرابطة الأولى/الجولة ال22/: وفاق سطيف يتعادل مع شبيبة القبائل /0-0/

  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 19:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
كرة القدم/الرابطة الأولى/الجولة ال22/: وفاق سطيف يتعادل مع شبيبة القبائل /0-0/

الجزائر- تعادل وفاق سطيف مع ضيفه شبيبة القبائل بنتيجة التعادل السلبي (0-0), يوم الأحد بملعب "8 ماي 1945" بسطيف, لحساب الجولة ال22 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وعلى أعقاب هذه النتيجة, يحافظ الفريقان على مرتبتيهما في جدول الترتيب العام, حيث يتموقع  صعد الوفاق "السطايفي" إلى مركز الوصافة  بالشراكة مع مولودية الجزائر (37 ن), متبوعا بفريق الشبيبة في المركز الرابع (36 ن).

وتتواصل هذه الجولة حاليا بإجراء لقاء  شبيبة الساورة - أهلي برج بوعريريج.

وفي وقت سابق من اليوم, تفوق فريق شباب قسنطينة على ضيفه اتحاد بسكرة بثلاثية نظيفة (3-0),حيث سجل أهداف اللقاء كل من يطو (د 38), عبيد (د 52) و أمقران (د 75) لفائدة تشكيلة "السنافر".

وبهذا ارتقى الشباب القسنطيني إلى الصف الخامس برصيد 34 نقطة, بينما تتعقد وضعية اتحاد بسكرة بتواجده في المركز ال14 (21 ن).

وانطلقت الجولة ال22 أمس السبت, حيث تميزت باستعادة فريق مولودية الجزائر مركز الوصافة بشكل مؤقت (قبل أن يلتحق به و.سطيف) عقب فوزه على الضيف نجم مقرة (3-2), وعرفت أيضا تحقيق جاره اتحاد الجزائر لأول فوز له خلال مرحلة الإياب على حساب مولودية وهران (4-1).

 

الأحد :

شباب قسنطينة - اتحاد بسكرة               3 - 0

وفاق سطيف - شبيبة القبائل                 0 - 0

شبيبة الساورة - أهلي برج بوعريريج   جا

رية حاليا

 

الاثنين :

شباب بلوزداد - نادي بارادو               -مؤجلة-

اتحاد بلعباس - أولمبي الشلف                -مؤجلة-

 

السبت :

جمعية عين مليلة - نصر حسين داي         1 - 0

اتحاد الجزائر - مولودية وهران                  4 - 1

مولودية الجزائر - نجم مقرة              3 - 2

 

الترتيب                              نقاط         لعب

  1. شباب بلوزداد 40 21
  2. مولودية الجزائر 37 21

--. وفاق سطيف               37         22

  1. شبيبة القبائل 36 22
  2. شباب قسنطينة 34 22
  3. جمعية عين مليلة 32 22
  4. شبيبة الساورة 30 21

--. مولودية وهران            30        22

  1. اتحاد الجزائر 29 22
  2. نادي بارادو 26 20

--. اتحاد بلعباس             26        21

  1. أولمبي الشلف 25 21

--. أ. برج بوعريريج       25        21

  1. اتحاد بسكرة 21 22
  2. نجم مقرة 19 22

--. نصر حسين داي         19        22.

آخر تعديل على الأحد, 15 آذار/مارس 2020 20:06
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كرة القدم/الرابطة الأولى/الجولة ال22/: وفاق سطيف يتعادل مع شبيبة القبائل /0-0/
  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 19:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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