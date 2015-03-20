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وباء كورونا: تأجيل كل المنافسات الرياضية إلى غاية 5 أبريل

  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 17:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرات
وباء كورونا: تأجيل كل المنافسات الرياضية إلى غاية 5 أبريل

الجزائر - أعلنت وزارة الشباب و الرياضة, يوم الأحد, عن تأجيل كل المنافسات الرياضية, المتمثلة في البطولات الوطنية و دورات الكؤوس في جميع التخصصات إلى غاية الخامس من أبريل المقبل, في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة وباء كورونا.

وجاء في بيان الوزارة ما يلي : "فضلا عن التدابير الوقائية المتخذة لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" على مستوى القطر الوطني, تعلم وزارة الشباب والرياضة عن اتخاذ الإجراءات التالية, بداية من يوم الاثنين 16 مارس 2020 : تأجيل كل المنافسات الرياضية (البطولات الرياضية و دورات الكؤوس) في جميع التخصصات".

كما تقرر "غلق كل المنشآت الرياضية و المؤسسات الشبانية والترفيهية إلى غاية الخامس أبريل المقبل", في حين "يستثني هذا الإجراء الرياضيين المتأهلين لأولمبياد طوكيو-2020 والرياضيين المعنيين بالدورات التأهيلية للموعد الأولمبي, بالتنسيق مع الاتحاديات المعنية وكذا المصالح المختصة بوزارة الشباب والرياضة", يضيف البيان.

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وبخصوص النشاطات الشبانية, قررت الوزارة الوصية "منع كل التنقلات وتبادلات الشباب بين دور الشباب إلى غاية 5 أبريل 2020, ناهيك عن تأجيل كل نشاطات وتظاهرات الشباب, المهرجانات, اللقاءات, المعارض والصالونات على المستوى المحلي, الجهوي والوطني إلى غاية الخامس أبريل القادم".

وتطرق هذا القرار إلى "تأجيل كل النشاطات المنظمة في الهواء الطلق وتأجيل كل الجمعيات العامة لهيئات التنشيط الرياضي".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت تعليمات يوم الثلاثاء الفارط لإجراء جميع المنافسات الرياضية الوطنية دون حضور الجمهور إلى غاية تاريخ 31 مارس, فضلا عن تأجيل التظاهرات الرياضية المقررة بالجزائر باستثناء المؤهلة الى المحافل العالمية أو القارية أو الجهوية.

وحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة, تم تأكيد 11 حالة جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في الجزائر, منها حالة وفاة واحدة, مما يرفع الحصيلة الاجمالية الى 48 حالة مؤكدة, منها أربع وفيات.

آخر تعديل على الأحد, 15 آذار/مارس 2020 18:00
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وباء كورونا: تأجيل كل المنافسات الرياضية إلى غاية 5 أبريل
  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 17:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرة   شارك

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