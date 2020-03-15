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شباب و رياضة: الوزارة الوصية تفتح باب الترشح لمنصبي مدير معهدي قسنطينة وورقلة

  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 16:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

الجزائر- أعلنت وزارة الشباب و الرياضة عن فتح باب الترشح لمنصب مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب و الرياضة بقسنطينة و منصب مدير المعهد الوطني للتكوين العالي للشباب بورقلة.

و أوضحت الوزارة في بيان لها ان "هذه المناصب موجهة لإطارات الشباب و الرياضة الذين يتوفرون على الشروط القانونية", وهي خاصة حيازة المترشح على شهادة البكالوريا + 5 سنوات في التعليم العالي و امتلاكه المعرفة الجيدة في التكوين العالي والمتخصص و أن يكون منظما و براغماتيا, بالإضافة إلى ضرورة التمتع بالقدرة على بناء علاقات سلسة في مجال الاتصال.

و ستكون الفرصة متاحة أمام الإطارات الراغبة في الترشح لشغل هذين المنصبين, لغاية الفاتح أبريل المقبل لتقديم طلباتهم كتابيا للوزارة, مع إرفاق هذه الطلبات المتكونة من ثلاث صفحات على الأقل, بشروحات وافية يوضحون فيها نظرتهم في التطوير البيداغوجي و الآفاق التي يرسمونها لهذه المعاهد, على أن يتم دعوة المرشحين الذين تتوفر فيهم المواصفات المطلوبة لإستجواب مع اللجنة الوطنية لانتقاء الترشيحات.

وسيتكفل الحائزين على هاذين المنصبين بالقيام بعدة مهام أهمها تسيير المعهد الذي يعد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية, تحت سلطة وزارة الشباب و الرياضة, التخطيط لتطوير المعهدين, إبرام الصفقات و الامضاء على العقود و الاتفاقيات وفق القوانين السارية, حسب إعلان الترشح.

ومعلوم أنه من مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب و الرياضة, التكفل بتطبيق السياسة المعتمدة من طرف القطاع  لتكوين إطارات وزارة الشباب و الرياضة, السهر على ضمان التكوين المناسب لفائدة الحركة الجمعوية الرياضية و الشبانية و فق الإجراءات التعاقدية, المساهمة في التكفل بالأقسام المدرسية في شكل حصص بيداغوجية تطبيقية, تنظيم تربصات تطبيقية في إطار تحضير النخب و الفرق الوطنية الرياضية و ضمان توفير التأقلم البيداغوجي الملائم للرياضيين من أجل تمكينهم من الحصول على دورات تكوينية مختلفة يوفرها المعهد.

آخر تعديل على الأحد, 15 آذار/مارس 2020 16:38
كلـمات مفتـاحيــة :
شباب و رياضة: الوزارة الوصية تفتح باب الترشح لمنصبي مدير معهدي قسنطينة وورقلة
  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 16:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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