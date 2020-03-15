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البطولة الوطنية للكيك بوكسينغ (رجال/أكابر-أواسط): تتويج أندية ولاية تيزي وزو

  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 09:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 66 مرات
البطولة الوطنية للكيك بوكسينغ (رجال/أكابر-أواسط): تتويج أندية ولاية تيزي وزو

الجزائر - تُوجت اندية ولاية تيزي وزو  بلقب البطولة الوطنية للكيك بوكسينغ رجال (أكابر) التي اختتمت مساء يوم السبت بقاعة حرسة حسان (الجزائر العاصمة) ، بحصدهم  ل8 ميداليات،4 منها ذهبية .

فمن مجموع 12 نهائيا، احرزت اندية ولاية تيزي وزو ، لقب 4 منها ، في اوزان 60 كلغ ، 67 كلغ ، 75 كلغ و 86 كلغ  ، بالاضافة فضية واحدة  وثلاث برونزيات، متبوعة ب فرق ولاية قسنطينة بثلاث ذهبيات ( 54 كلغ، 63 كلغ، 81 كلغ) ، فضيتان وثلاث برونزيات ثم ممثلو ولاية البليدة  بذهبية ( 57 كلغ)، فضية وبرونزية.

وعن هذا التتويج صرح المدير التقني لرابطة ولاية تيزي وزو  للكيك بوكسينغ ،الياس مقراني ، ل"واج" قائلا : " الالقاب التي تحصلنا عليها هي ثمار العمل الدؤوب والارادة التي تسلح بها الرياضيون . دخلنا بعناصر قوية.

لايخفى عليكم انه لدينا مصارعين في المنتخب الجزائري الاول ."

وأضاف : " هناك بعض العناصر في المجموعة التي خضنا بها البطولة الوطنية جديدة ولديها مستوى جيد وقد ابانت عن مستوى مرموق وبرهنت فوق الحلبة على احقيتها بالتتويج " ، مشيرا الى ان رابطة تيزي وزو ينشط بها بطل افريقيا -2018 بالكاميرون و بطل العرب - 2018 بالجزائر، وهو المصارع رابح بلميلود.

من جهته اوضح المدير الفني  الوطني ، محمد شريف أوطايدلت ان المستوى الفني لهذه البطولة كان " عالميا"، كما ان مردود  الثلاثة الاوائل في منصة التتويج ، "متقارب " سيما عند الاكابر وهو مايدل على ان المستوى عرف تحسنا ملحوظا ."

ونوه بهذه المناسبة بالتسيير الاحترافي للحكام في هذه المسابقة والذين بلغ عددهم 40 حكما.

إقرأ أيضا :البطولة الوطنية للكيك بوكسينغ: تواصل المنافسات في ظل مستوى فني متقارب 

ولدى فئة الاواسط ، احرزت اللقب، اندية رابطة ولاية الجزائر باربع  ذهبيات، ثلاث فضيات و برونزيتين ، متبوعة  بوهران ( ذهبيتان وبرونزيتان) وفي المرتبة الثالثة ولاية تلمسان ب ذهبيتبن فقط.

وعن المستوى الفني لهذه الفئة ،اوضح مدرب المنتخب الوطني رابح زغرابة ان منافسات البطولة الوطنية عرفت بروز وجوه جديدة  بامكانها تقديم الاضافة الفنية للمنتخب الوطني ، امثال: احمد قناز من سيدي بلعباس ( 45 كلغ)، عبد المنعم بسطا ( 54 كلغ)، محمد قاريطا ( 5ر63 كلغ) ومصطفة وينا ( 67 كلغ) من و هران .

وقال في هذه الشان، " ما لاحظناه ان المصارعين الذين هم في السنة الاخيرة  في فئة الاواسط سيكون لها مستقبل واعد مع الاكابر، نظرا لصغر سنهم . كما أظهر قدم هؤلاء فنيات عالية فوق الحلبة  في الدورين نصف النهائي  والنهائي لم نراها في الدور ال16".

وشارك في البطولة الوطنية للكيك بوكسينغ (رجال/أكابر-أواسط):   380 مصارعا يمثلون 33 ولاية .

وعرفت الطبعة الأخيرة للبطولة الوطنية للكيك بوكسينغ، التي احتضنتها مدينة قسنطينة في 2019، سيطرة الأندية التابعة لكل من رابطات قسنطينة، العاصمة ووهران لدى الأكابر والأواسط.

آخر تعديل على الأحد, 15 آذار/مارس 2020 10:46
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البطولة الوطنية للكيك بوكسينغ (رجال/أكابر-أواسط): تتويج أندية ولاية تيزي وزو
  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 09:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 66 مرة   شارك

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