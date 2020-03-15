البطولة الوطنية للكيك بوكسينغ (رجال/أكابر-أواسط): تتويج أندية ولاية تيزي وزو

الجزائر - تُوجت اندية ولاية تيزي وزو بلقب البطولة الوطنية للكيك بوكسينغ رجال (أكابر) التي اختتمت مساء يوم السبت بقاعة حرسة حسان (الجزائر العاصمة) ، بحصدهم ل8 ميداليات،4 منها ذهبية .

فمن مجموع 12 نهائيا، احرزت اندية ولاية تيزي وزو ، لقب 4 منها ، في اوزان 60 كلغ ، 67 كلغ ، 75 كلغ و 86 كلغ ، بالاضافة فضية واحدة وثلاث برونزيات، متبوعة ب فرق ولاية قسنطينة بثلاث ذهبيات ( 54 كلغ، 63 كلغ، 81 كلغ) ، فضيتان وثلاث برونزيات ثم ممثلو ولاية البليدة بذهبية ( 57 كلغ)، فضية وبرونزية.

وعن هذا التتويج صرح المدير التقني لرابطة ولاية تيزي وزو للكيك بوكسينغ ،الياس مقراني ، ل"واج" قائلا : " الالقاب التي تحصلنا عليها هي ثمار العمل الدؤوب والارادة التي تسلح بها الرياضيون . دخلنا بعناصر قوية.

لايخفى عليكم انه لدينا مصارعين في المنتخب الجزائري الاول ."

وأضاف : " هناك بعض العناصر في المجموعة التي خضنا بها البطولة الوطنية جديدة ولديها مستوى جيد وقد ابانت عن مستوى مرموق وبرهنت فوق الحلبة على احقيتها بالتتويج " ، مشيرا الى ان رابطة تيزي وزو ينشط بها بطل افريقيا -2018 بالكاميرون و بطل العرب - 2018 بالجزائر، وهو المصارع رابح بلميلود.

من جهته اوضح المدير الفني الوطني ، محمد شريف أوطايدلت ان المستوى الفني لهذه البطولة كان " عالميا"، كما ان مردود الثلاثة الاوائل في منصة التتويج ، "متقارب " سيما عند الاكابر وهو مايدل على ان المستوى عرف تحسنا ملحوظا ."

ونوه بهذه المناسبة بالتسيير الاحترافي للحكام في هذه المسابقة والذين بلغ عددهم 40 حكما.

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ولدى فئة الاواسط ، احرزت اللقب، اندية رابطة ولاية الجزائر باربع ذهبيات، ثلاث فضيات و برونزيتين ، متبوعة بوهران ( ذهبيتان وبرونزيتان) وفي المرتبة الثالثة ولاية تلمسان ب ذهبيتبن فقط.

وعن المستوى الفني لهذه الفئة ،اوضح مدرب المنتخب الوطني رابح زغرابة ان منافسات البطولة الوطنية عرفت بروز وجوه جديدة بامكانها تقديم الاضافة الفنية للمنتخب الوطني ، امثال: احمد قناز من سيدي بلعباس ( 45 كلغ)، عبد المنعم بسطا ( 54 كلغ)، محمد قاريطا ( 5ر63 كلغ) ومصطفة وينا ( 67 كلغ) من و هران .

وقال في هذه الشان، " ما لاحظناه ان المصارعين الذين هم في السنة الاخيرة في فئة الاواسط سيكون لها مستقبل واعد مع الاكابر، نظرا لصغر سنهم . كما أظهر قدم هؤلاء فنيات عالية فوق الحلبة في الدورين نصف النهائي والنهائي لم نراها في الدور ال16".

وشارك في البطولة الوطنية للكيك بوكسينغ (رجال/أكابر-أواسط): 380 مصارعا يمثلون 33 ولاية .

وعرفت الطبعة الأخيرة للبطولة الوطنية للكيك بوكسينغ، التي احتضنتها مدينة قسنطينة في 2019، سيطرة الأندية التابعة لكل من رابطات قسنطينة، العاصمة ووهران لدى الأكابر والأواسط.