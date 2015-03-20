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الرابطة الثانية (الجولة ال23): سقوط أولمبي المدية و الوصيف يضيق الخناق

  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 09:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
الرابطة الثانية (الجولة ال23): سقوط أولمبي المدية و الوصيف يضيق الخناق

الجزائر - نجح الوصيف شبيبة سكيكدة العائد بالتعادل من مولودية سعيدة (0-0)، في تضييق الخناق على الرائد أولمبي المدية المنهزم بميدان سريع غليزان (0-2)، كما استفاد الثالث وداد تلمسان من فوزه على أمل الأربعاء (3-2)، للاقتراب أكثر في الطليعة، بينما انتهى الداربي البجاوي لصالح المولوية (2-0)، عقب مباريات الجولة الـ 23 من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم يوم السبت.

سقط المتصدر أولمبي المدية بميدان سريع غليزان بثنائية نظيفة (0-2)، لكنه يبقى محافظا على كرسي الطليعة بمجموع 42 نقطة، ولو أنه سمح لمطارده بالاقتراب منه أكثر. بينما صعد السريع إلى المركز الرابع (36 ن)، بفارق ثلاث خطوات عن ثلاثي الطليعة.

يواصل الوصيف شبيبة سكيكدة سلسلة نتائجه الإيجابية التي سمحت له بتضييق الخناق على رائد الترتيب، بعدما عاد بنقطة ثمينة من ملعب مولودية سعيدة (0-0)، ليعزّز مركزه الثاني برصيد 40 نقطة، بينما يبقى "السعداوة" مؤقتا عند الصف العاشر (29 ن).

وأحرز وداد تلمسان فوزا بشق الأنفس أمام ضيفه "العنيد" أمل الأربعاء (3-2)، حيث انتظر "الزيانيون" الدقيقة الـ85 لفك نتيجة التعادل بفضل  هدف الانتصار بأقدام بلحمري (د 58)، وبهذا حافظ "الوداد" على مركزه الثالث (39 ن)، في ظل تهديد فعلي من ملاحقه سريع غليزان. بينما بقي "الأمل" في المرتبة الخامسة (35 ن)، بمعية جمعية الخروب.

وخطفت جمعية الخروب فوزا غاليا في الرمق الأخير من ميدان مضيفها أولمبي أرزيو (1-0)، بهدف سعدي (د 90+4) من ضربة جزاء، فبهذا التحق "الخروبية" بالصف الخامس (35 ن) مع أمل الأربعاء. بينما تدحرج "الأولمبي" نحو الصف الـ12 (26 ن)، وهي نتيجة دفعت بالمدرب صحراوي "إعلان مقاطعته للفريق إلى غاية تحسن ظروف العمل البيداغوجية و المادية" مؤكدا أن هذه الخسارة "سببها الانهيار البدني للاعبين في آخر اللقاء بسبب عدم تدربهم المنتظم"، قال التقني في تصريح للإذاعة الجزائرية.

وسقطت مولودية العلمة بميدانها أمام دفاع تاجنانت (1-2)، لتتراجع مؤقتا إلى الصف السابع  (33 ن)، بالمقابل ارتقى الدفاع التاجنانتي إلى الصف التاسع (30 ن) عقب نيله الفوز الثاني تواليا.

وسيطرت مولودية بجاية على موقعة داربي منقطة الصومام بثنائية نظيفة على الجار شبيبة بجاية (2-0)، وعلى ضوء هذه النتيجة ارتقت المولودية فوق جارتها لتحط بالمركز الـ 14 (25 ن)، متبوعة بـ الشبيبة (الـ15، 24 ن) ليبقى الفريقان مع الثلاثي المعني بالسقوط نحو قسم الهواة.

وتتواصل فعاليات هذه الجولة الـ 23 بإجراء مقابلتين يوم الاثنين المقبل : أمل بوسعادة - اتحاد عنابة (00ر15 سا)و جمعية وهران - اتحاد الحراش(00ر15 سا).

آخر تعديل على الأحد, 15 آذار/مارس 2020 10:19
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الرابطة الثانية (الجولة ال23): سقوط أولمبي المدية و الوصيف يضيق الخناق
  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 09:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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