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دورة الزيبان للدراجات الهوائية: سيطرة دراجي المجمع البترولي على المرحلة الثانية

  أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 08:52     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

بسكرة - سيطر دراجو نادي المجمع البترولي (الجزائر العاصمة) بسباق المرحلة الثانية من دورة الزيبان للدراجات الهوائية لدى صنف الأكابر الذي جرى يوم الجمعة بمدينة القنطرة ( 60 كلم شمال ولاية بسكرة.)

و قد تمكن كل من الخصيب ساسان و الصديق بن قانيف و نجيب عسالي على التوالي من احتلال المراتب الثلاث الأولى ضمن هذا السباق.

أما لدى صنف الأواسط فقد أحرز الدراج حمزة عماري من المجمع البترولي المركز الأول متبوعا بيوسف فرصادو من نادي مجد البليدة و حمزة عناني من نادي أكفيكس البليدة.

و شهد سباقا المرحلة الثانية من هذه الدورة الوطنية مشاركة 105 دراجين يمثلون 20 ناديا من مختلف ولايات الوطن تنافسوا عبر مسلك مغلق بالطريق السياحي بمدينة القنطرة في أجواء مناخية ملائمة تخللها مستوى عال من التنافس.

و ستختتم الدورة يوم غد السبت بإجراء المرحلة الثالثة والأخيرة على الطريق انطلاقا من عاصمة الولاية باتجاه مدينة عين زعطوط مرورا ببلديات الحاجب ولوطاية وبرانيس."

للإشارة فإن تنظيم دورة الزيبان للدراجات الهوائية التي انطلقت أمس الخميس يأتي بمبادرة من الاتحادية الجزائرية للدراجات و رابطة بسكرة للدراجات.

آخر تعديل على السبت, 14 آذار/مارس 2020 09:03
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دورة الزيبان للدراجات الهوائية: سيطرة دراجي المجمع البترولي على المرحلة الثانية
  أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 08:52     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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