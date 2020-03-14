البطولة الوطنية للكيك بوكسينغ: تواصل المنافسات في ظل مستوى فني متقارب

وفي تقييمه لمنازلات اليوم الثاني من البطولة الوطنية, أفاد المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للكيك بوكسينغ, محمد شريف أوتايدلت, أن المستوى الفني "جد متقارب" بين مصارعي مختلف الأندية الوطنية.

"لحد الآن لا توجد سيطرة مطلقة لأي نادي. فكل عناصر الفرق التي بلغت الدورين ربع ونصف النهائي أبانت عن مستوى فني متقارب, على غرار أندية رابطات الجزائر العاصمة, تيبازة, وهران وبجاية. هذا ما يصعب علينا عملية انتقاء الرياضيين المؤهلين لحمل الألوان الوطنية خلال البطولة الإفريقية منتصف شهر أبريل المقبل بالكاميرون".

وأضاف التقني في خضم تحليله للمنافسة "لاحظنا أثناء إجراء منازلات الدورين ربع وثمن النهائي أن البطولة الإفريقية كانت حافزا لجميع الرياضيين لتقديم أحسن مستوياتهم لخطف مكانة ضمن المنتخب الوطني وهذا ما سمح بارتفاع المستوى العام والتي قد تكون محطة للبطولة العالمية. ولهذا أقول أن المستوى الفني العام جيد ويضاهي المستوى الدولي".

وفي الأخير أشار المدير الفني الوطني أن هذه البطولة الوطنية "تجري دون حضور الجمهور تطبيقا لتعليمة وزير الشباب والرياضة" بسبب تفشي وباء كورونا فيروس.

"تحصلنا على إذن مكتوب من الوزارة, ناهيك عن اتخاذ قرار جماعي للمكتب الفيدرالي للاتحادية. موضحا أن السبب الرئيسي لتنظيم هذه البطولة هو التحضير للبطولة الإفريقية. ففي حال ضيعنا هذه البطولة الوطنية فلن يكون لدينا منتخب وطني يشارك في العرس القاري .. صحيح أنه اتخذنا قرارا ارتجاليا بحيث حاولنا تقليل نسبة الخطورة إلى أكبر حد ممكن".

وتختتم منافسات البطولة الوطنية للكيك بوكسينغ غدا السبت, فقد برمج نصف النهائي على الثامنة صباحا, بينما تنتهي النهائيات في حدود الساعة 00ر14.

وتجري منازلات في فئة الأكابر في 13 وزنا, في الوقت الذي خصص 14 وزنا لدى الأواسط.

وعرفت الطبعة الأخيرة للبطولة الوطنية للكيك بوكسينغ, التي احتضنتها مدينة قسنطينة في 2019, سيطرة الأندية التابعة لكل من رابطات قسنطينة, العاصمة ووهران لدى الأكابر والأواسط.

الأوزان المعنية:

أكابر : -48 كغ, -51 كغ, -54 كغ, -57 كغ, -60 كغ, -63.5 كغ, -67 كغ, -71 كغ, -75 كغ, -81 كغ, -86 كغ, -91 كغ و +91 كغ.

أواسط : -45 كغ, -48 كغ, -51 كغ, -54 كغ, -57 كغ, -60 كغ, -63.5 كغ, -67 كغ, -71 كغ, -75 كغ, -81 كغ, -86 كغ, -91 كغ و +91 كغ.