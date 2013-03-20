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تصفيات كاس افريقيا للأمم 2021: تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة إلى موعد لاحق بسبب وباء كورونا

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 آذار/مارس 2020 18:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرات
تصفيات كاس افريقيا للأمم 2021: تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة إلى موعد لاحق بسبب وباء كورونا

القاهرة - أعلنت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم "الكاف" اليوم الجمعة تأجيل الجولتين المقبلتين من تصفيات كاس افريقيا للأمم 2021 التي كانت مقررة نهاية شهر مارس الجاري إلي موعد لاحق بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري نظيره الزيمبابوي يوم 26 مارس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثامنة من تصفيات كاس افريقيا للأمم 2021 على ان تقام مباراة الاياب يوم 29 مارس بملعب محايد بجوهانسبورغ بسبب رفض الكاف اعتماد ملاعب زيمبابوي لعدم استجابتها للمعايير الدولية.

ويتصدر المنتخب الجزائري لكرة القدم مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين متقدما زيمبابوي (4 نقاط) و تحتل ليزوتو الصف الثالث بنقطة واحدة فيما تقبع زامبيا في المركز الرابع و الاخير دون رصيد.

في الوقت نفسه، قررت الكاف تأجيل منافسات تصفيات أمم أفريقيا للسيدات إلى 14 أبريل بدلا من السادس من الشهر ذاته، وتأجيل تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً إلى 29 مارس بدلا من يوم 20 من الشهر ذاته.

وفي وقت سابق، كانت الكاف قد أعلن أن منافسات البطولات المختلفة لن تتأثر بالمخاوف بشأن فيروس كورونا، وأنه ينسق مع الاتحادات المحلية بشأن اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن سلامة الجماهير وعناصر اللعبة.

وأفاد الكاف في بيانه بأنه قد يلجأ لإقامة بعض المباريات بدون جمهور ضمانا للسلامة، بعدما بدأ الفيروس في الانتشار في بعض الدول الأفريقية.

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تصفيات كاس افريقيا للأمم 2021: تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة إلى موعد لاحق بسبب وباء كورونا
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 آذار/مارس 2020 18:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرة   شارك

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