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تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2021/ زيمبابوي: استدعاء 20 لاعبا لمواجهة الجزائر

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 آذار/مارس 2020 17:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

هراري - وجّه مدرب منتخب زيمبابوي لكرة القدم الكرواتي زدرافكو لوغارودزيتس اليوم الجمعة، الدّعوة لـ 20 لاعبا، تحسبا للمواجهتين المقبلتين امام نظيره الجزائري  لحساب الجولتين الثالثة و الرابعة لتصفيات كاس افريقيا للأمم 2021 .

ويستقبل المنتخب الوطني الجزائري  نظيره من زيمبابوي في الـ 26  مارس الجاري بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ، في حين تُقام مواجهة العودة بِميدان مُحايد (جنوب افريقيا)، بِسبب رفض "الكاف"  استقبال زيمبابوي بميدانه لعدم استجابة المنشآت الرياضية بِزيمبابوي الي المعايير المعمول بها.

وتشكلّت لائحة التقني الكرواتي زدرافكو لوغارودزيتس من: حارسَي مرمى و6 مدافعين و8 عناصر من خط الوسط و4 مهاجمين.

وتُعدّ مواجهتَي الجزائر أوّل اختبار رسمي لمدرب زيمبابوي الجديد  زدرافكو لوغارودزيتس، بعد انتدابه أواخر شهر يناير الماضي.

ويتصدّر المنتخب الوطني الجزائري جدول ترتيب الفوج الثامن، بِرصيد 6 نقاط، وتتموقع زيمبابوي ثانية بِمجموع 4 نقاط، وتشغل بوتسوانا المركز الثالث بِنقطة واحدة، بينما تقبع  زامبيا في المرتبة الاخيرة بدون رصيد.

آخر تعديل على الجمعة, 13 آذار/مارس 2020 18:18
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تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2021/ زيمبابوي: استدعاء 20 لاعبا لمواجهة الجزائر
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 آذار/مارس 2020 17:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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