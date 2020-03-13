الرابطة الأولى : شباب بلوزداد مرشح للفوز وصراع محتدم بسطيف

الجزائر - تلعب مباريات الجولة الـ22 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, دون جمهور بسبب تفشي وباء كورونا, بداية من السبت, و تبدو في صالح المتصدر شباب بلوزداد الذي يستضيف نادي بارادو, بينما يخوض الوصيف وفاق سطيف, مباراة "مفخخة" داخل الديار أمام شبيبة القبائل, ضمن صدام "محتدم" بين أصحاب مقدمة الترتيب.

ويدخل رائد الترتيب شباب بلوزداد (40 ن) هذه المواجهة بأفضلية "التكهنات" أمام الجار نادي بارادو (التاسع, 26 ن), من أجل تعزيز "تسيده" على كرسي الطليعة, دون التهاون أمام شبان "الأكاديمية" الذين باتوا يحققون نتائج إيجابية مؤخرا وبالأداء الجميل.

فعلى تشكيلة الشباب تفادي التعثر, الذي من شأنه أن يخدم حتما مطارده المباشر وفاق سطيف (الثاني, 36 ن), عندما يستضيف من يليه في جدول الترتيب, شبيبة القبائل (الثالث, 35 ن), في مواجهة منتظرة بالنظر إلى الصحة الجيدة لكليهما.

ويسعى الوفاق "السطايفي" الذي أحرز صعودا استعراضيا في سلم الترتيب بفضل حصده المتوالي للنتائج الإيجابية, إلى تأكيد طموحاته الجديدة للتباري من أجل اللقب وتفادي اتساع الهوة بينه وبين الرائد.

وتوجد مولودية الجزائر (الرابع, 34 ن), أمام فرصة تدارك الموقف إثر خسارتها "المُذلة" الأسبوع الفارط بميدان أهلي برج بوعريريج (0-3), وذلك بمناسبة استضافته مُتذيل الترتيب نجم مقرة (الـ16, 19 ن), في لقاء بين فريقين بأهداف متعاكسة.

ويأمل "العميد" في إعادة بعث حظوظه في التنافس على اللقب, سيما وأنه يمتلك مقابلة متأخرة ضد نادي بارادو, ففي حالة الخسارة ستزداد الأمور تعقيدا داخل بيت "المولودية" خاصة في ظل ضغط الأنصار الغاضبين, وأمام فريق منطقة "الحُضنة" المضطر لخطف نتيجة إيجابية إن أراد التشبث ببصيص أمل ضمان البقاء.

ويطمح شباب قسنطينة (الخامس, 31 ن) إلى الإطاحة بضيفه اتحاد بسكرة (الـ14, 21 ن) ليحافظ على خط تواصله مع كوكبة الطليعة, أمام ضيف في حاجة ماسة للنقاط بالنظر لتواجده مع الثلاثي المعني بالسقوط نحو المحترف الثاني.

وتعول مولودية وهران مع شبيبة الساورة, فك شراكتهما على المرتبة السادسة (30 ن), حينما يتنقل "الحمراوة" لمواجهة اتحاد الجزائر (التاسع, 26 ن), بينما تستضيف "النسور البشارية", فريق الأهلي "البرايجي" (الـ12, 25 ن).

ويسعى فريق أبناء "سوسطارة" بقيادة المدرب الجديد, منير زغدود, إلى كسب أول فوز منذ انطلاق مرحلة الإياب.

وفي أسفل الترتيب, يقوم نصر حسين داي (الـ15, 19 ن) أول المعنيين بالنزول, بسفرية محفوفة بالمخاطر للتباري مع جمعية عين مليلة (الثامن, 29 ن), في حين يتنقل أولمبي الشلف (الـ12, 25 ن) -دون انتصار منذ أربع مقابلات- إلى ملعب جاره اتحاد بلعباس (التاسع, 26 ن), في لقاء محلي مفتوح على جميع الاحتمالات.