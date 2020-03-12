ريغبي: تأجيل جميع المنافسات الوطنية بسبب فيروس كورونا 

الجزائر - قرر رئيس الاتحادية الجزائرية للريغبي، سفيان بن حسان، يوم الخميس، تأجيل جميع المنافسات الوطنية المبرمجة محليا، بسبب كورونا فيروس وتطبيقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة، وفق ما نشرته الهيئة الفيدرالية في صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وجاء في منشور الاتحادية الجزائرية للريغبي ما يلي : "تطبيقا للتعليمات الوزارية، قرر رئيس الاتحادية الجزائرية للريغبي، تأجيل جميع المنافسات على المستوى الوطني".

وكانت وزارة الشباب و الرياضة قد أعلنت يوم الثلاثاء الفارط في بيان لها عن قرار إجراء جميع المنافسات الرياضية الوطنية دون حضور الجمهور مع تأجيل كل التظاهرات الرياضية الدولية المقررة بالجزائر، "وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة وباء كورونا".

ففيما يتعلق بالمنافسات الرياضية الوطنية، فستجرى بأبواب مغلقة وذلك إلى غاية تاريخ 31 مارس الجاري، في الوقت الذي سيتم فيه "إشعار جميع الاتحاديات الرياضية الوطنية والدولية بتأجيل التظاهرات الرياضية المقررة بالجزائر باستثناء تلك المؤهلة إلى المحافل العالمية أو القارية أو الجهوية".

كما تقرر أيضا تأجيل التربصات التحضيرية للرياضيين والفرق الجزائرية بالخارج إلى غاية تاريخ 15 أبريل المقبل، حسب ذات المصدر.

بالمقابل، سيتم السماح فقط بتنقل الرياضيين من أجل المشاركة في المنافسات الدولية التي من شأنها أن تعرض الجزائر، في حال الغياب عنها، إلى عقوبات أو تجريدها من التأهل إلى أحداث رياضية عالمية، في حين، سيتم إخضاع الرياضيين العائدين من المنافسات الدولية "إلى التدابير الطبية المطبقة"، حسب نفس المصدر.