الاتحادية الدولية للكامبو: تأجيل بطولة العالم-2020 بتونس

الجزائر - قررت الاتحادية الدولية للكامبو تأجيل منافسات الطبعة ال17 لبطولة العالم-2020 التي كانت مقررة من 21 الى 23 ابريل المقبل بالحمامات (تونس) الى شهر سبتمبر، بسبب فيروس كورونا (كوفيد- 19) المستفحل في عديد بلدان العالم، حسبما أعلنته الهيئة الدولية في موقعها على صفحتها الرسمية الفايسبوك.

واوضح نفس المصدر انه من اجل "حماية صحة الرياضيين والمدربين والمناصرين، تعلن الاتحادية الدولية للكامبو تأجيل التظاهرات الرياضية الدولية للاختصاص حتى 31 مايو 2020، بما فيها بطولة العالم-2020 التي كانت مقررة من 21 الى 23 ابريل المقبل بالحمامات (تونس) جراء انتشار فيروس كورونا ( كوفيد- 19).

واستغلت الاتحادية الجزائرية للكامبو تعليق المنافسات الدولية من اجل "برمجة تربصات تحضيرية اخرى استعدادا لبطولة العالم بتونس والوصول الى جاهزية بدنية ونفسية والمضي قدما الى تحقيق الاهداف المسطرة من قبل الهيئة الجزائرية لتشريف الالوان الوطنية ورياضة الكامبو .