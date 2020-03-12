فيروس كورونا: "سيعاد تطبيق عقوبة اللعب دون جمهور بعد رفع التدابير الوقائية

الجزائر - أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة يوم الخميس، أنّ عقوبة اللعب دون جمهور المسلطة على ثلاثة أندية عاصمية، (شباب بلوزداد و مولودية الجزائر، و اتحاد الجزائر)، ستبقى قائمة، و سيتمّ تطبيقها بعد الإعلان عن رفع التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات العمومية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) .

و أوضحت الرابطة عبر بيان لها، نشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت انه:" تبعا للتدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات العمومية، المتمثلة في إقامة مقابلات البطولة دون جمهور، تعلم الرابطة الأندية الوطنية أنّ عقوبة اللعب دون جمهور المسلطة على الأندية ستبقى قائمة و سيتم تطبيقها بعد الإعلان عن رفع هذه التدابير الوقائية".

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ومعلوم انّ وزارة الشباب و الرياضة ، كانت قد أعلنت يوم الثلاثاء عن إجراء كل مقابلات البطولة الوطنية أمام مدرجات فارغة الي غاية تاريخ 31 مارس المقبل، من اجل الحدّ من انتشار فيروس كورونا .

و كان يفترض أن تستنفذ فرق شباب بلوزداد و مولودية الجزائر و اتحاد الجزائر عقوبة اللعب دون جمهور في الجولة ال22 من عمر البطولة المقررة ايام السبت و الأحد و الاثنين، قبل أن تعلن الوزارة الوصية عن هذه التدابير الوقائية في مختلف النشاطات الرياضية بما فيها مقابلات البطولة التي تقرر لعبها دون جمهور.