كأس الجزائر (ذهاب ربع النهائي): اتحاد بلعباس يتفوق على أمل بوسعادة (3-0)

الجزائر - تغلب فريق اتحاد بلعباس على ضيفه أمل بوسعادة بنتيجة 3-0 (الشوط الاول : 1-0)، اليوم الأربعاء بملعب "24 فبراير 1956" بسيدي بلعباس دون جمهور لمنع تفشي فيروس كورونا، ضمن ذهاب الدور ربع نهائي من كأس الجزائر لكرة القدم.

وسجل أهداف الاتحاد كل من بركة محمد أمين (د30) و ليت عبد العزيز (د80) وحمزة محمد (د90+3).

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، سحق نادي بارادو ضيفه جمعية وهران بنتيجة 4-1 بملعب الدار البيضاء (العاصمة) دون جمهور أيضا، ضمن ذهاب ربع النهائي. وبهذا يكون فريقا الإتحاد و الأتليتيك قد وضعا قدما في المربع الذهبي من "السيدة" الكأس.

وكانت مقابلات هذا الدور قد انطلقت أمس الثلاثاء بإجراء اللقاءين الأولين، اتحاد بسكرة-وداد بوفاريك وأهلي برج بوعريريج-وفاق سطيف واللذين انتهيا بالتعادل الايجابي (1-1).

يذكر أن لقاءات الإياب من هذا الدور ستقام يومي 20 و 21 مارس دون جمهور، تفاديا لتفشي وباء كورونا، حسب ما أقرته وزارة الشباب والرياضة.

النتائج:

الثلاثاء :

اتحاد بسكرة - وداد بوفاريك 1 - 1

أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف 1 - 1

الأربعاء :

نادي بارادو - جمعية وهران 4 - 1

اتحاد بلعباس - أمل بوسعادة 3 - 0.