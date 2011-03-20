كأس الجزائر (ذهاب ربع النهائي): اتحاد بلعباس يتفوق على أمل بوسعادة (3-0)

وسجل أهداف الاتحاد كل من بركة محمد أمين (د30) و ليت عبد العزيز (د80) وحمزة محمد (د90+3).
وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، سحق نادي بارادو ضيفه جمعية وهران بنتيجة 4-1 بملعب الدار البيضاء (العاصمة) دون جمهور أيضا، ضمن ذهاب ربع النهائي. وبهذا يكون فريقا الإتحاد و الأتليتيك قد وضعا قدما في المربع الذهبي من "السيدة" الكأس.
وكانت مقابلات هذا الدور قد انطلقت أمس الثلاثاء بإجراء اللقاءين الأولين، اتحاد بسكرة-وداد بوفاريك وأهلي برج بوعريريج-وفاق سطيف واللذين انتهيا بالتعادل الايجابي (1-1).
يذكر أن لقاءات الإياب من هذا الدور ستقام يومي 20 و 21 مارس دون جمهور، تفاديا لتفشي وباء كورونا، حسب ما أقرته وزارة الشباب والرياضة.
النتائج:
الثلاثاء :
اتحاد بسكرة - وداد بوفاريك 1 - 1
أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف 1 - 1
الأربعاء :
نادي بارادو - جمعية وهران 4 - 1
اتحاد بلعباس - أمل بوسعادة 3 - 0.