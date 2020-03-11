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بطولة الجزائر- وباء كورونا فيروس: الرابطة تعلن عن إنشاء خلية أزمة 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 15:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
بطولة الجزائر- وباء كورونا فيروس: الرابطة تعلن عن إنشاء خلية أزمة 

الجزائر - أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة، اليوم الأربعاء، عن إنشاء " خلية أزمة"، لمتابعة العمليات المرتبطة بتنظيم المقابلات المقبلة من البطولة  المحترفة، التي ستقام في ظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا .

وأوضحت الهيئة المسيرة لمنافسة البطولة الوطنية، في بيان لها اليوم الأربعاء أنّ ":الرابطة بادرت بإنشاء خلية أزمة، تتكفل بمتابعة كل العمليات المرتبطة بالجانب  التنظيمي للمقابلات المقبلة من البطولة " مشيرة" إلى أنها ستقوم في الساعات المقبلة بنشر التعليمات التي يستوجب احترامها من اجل التطبيق الصارم لقرارات السلطات العمومية، التي قامت باتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية من أجل مجابهة وباء كورونا فيروس ".

ومن بين هذه التدابير الاحترازية المتخذة، تقرر إجراء المقابلات المقبلة من مختلف البطولات المحترفة بدون جمهور، و هو الإجراء الذي سيبقى ساري المفعول لغاية 31 مارس الجاري .

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وفي إطار هذا المسعى، دعت الرابطة كل الأندية إلى إحترام و تطبيق توجيهات و قرارات السلطات العمومية التي استثنت في التدابير التي أعلنت عنها أمس الثلاثاء وزارة الشباب و الرياضة المنافسات المؤهلة إلى المنافسات الدولية كالبطولات الدولية و الألعاب الأولمبية .

وبقرار من الحكومة، قررت وزارة الشباب و الرياضة إجراء مقابلات البطولة المحترفة أمام  بأبواب مغلقة وذلك إلى غاية تاريخ 31 مارس الجاري.

 كما تقرر أيضا تأجيل التربصات التحضيرية للرياضيين والفرق الجزائرية بالخارج إلى غاية تاريخ 15 أبريل المقبل.

و تجدر الإشارة أنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد، كان قد كشف صباح  أمس الثلاثاء، عند نزوله ضيفا  على منتدى يومية "الشعب" أنه سيتم إجراء مباريات كرة القدم دون حضور الجمهور.

يذكر أن الجزائر تعرف 19 حالة مؤكدة من المصابين بفيروس كورونا الذي تفشى في عديد من دول العالم وأزهق أرواح آلاف من الأشخاص.

 

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بطولة الجزائر- وباء كورونا فيروس: الرابطة تعلن عن إنشاء خلية أزمة 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 15:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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