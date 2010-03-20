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وداد بوفاريك يفرض التعادل على اتحاد بسكرة (1-1)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 18:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
وداد بوفاريك يفرض التعادل على اتحاد بسكرة (1-1)

الجزائر - فرض فريق وداد بوفاريك (بطولة الهواة) التعادل على مضيفه اتحاد بسكرة (الرابطة الاولى) بنتيجة (1-1) الشوط الاول (1-0)، اليوم الثلاثاء، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الجزائر لكرة القدم.

وكان الوداد السباق الى افتتاح باب التهديف في الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه أحمد معمري، فيما انتظر أبناء "الزيبان" حتى الدقيقة 75 ليعدلوا النتيجة عن طريق هشام مختار.

وبعدما أزاح اكبر الأندية على غرار مولودية الجزائر ومولودية وهران في الدورين 16 و ثمن النهائي، يكون الوداد قد خطا خطوة نحو الدور نصف النهائي في انتظار التأكيد خلال مباراة الاياب المقررة يومي 20 و 21 مارس. 

وتجرى حاليا قمة "الهضاب" بين أهلي برج بوعريريج والضيف وفاق سطيف بملعب 20 أوت 1955 بالبرج، ضمن نفس الدور.

وتقام المباراتين الأخريين اتحاد بلعباس - أمل بوسعادة  و نادي بارادو - جمعية وهران يوم غد الأربعاء على (00ر16 سا

برنامج مباريات الدور ربع النهائي (ذهاب) لكأس الجزائر لكرة القدم، المبرمجة يومي الثلاثاء والأربعاء :

 

            الثلاثاء 10 مارس :

اتحاد بسكرة - وداد بوفاريك              1-1

أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف جارية حاليا

 

            الأربعاء 11 مارس :

ملعب الدار البيضاء /نادي بارادو - جمعية وهران (00ر15 سا)

ملعب 24 فبراير  /اتحاد بلعباس - أمل بوسعادة    (00ر16 سا)

 

ملاحظة : تلعب مقابلات الإياب يومي 20 و 21 مارس.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 18:12
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وداد بوفاريك يفرض التعادل على اتحاد بسكرة (1-1)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 18:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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