جائزة اللجنة الاولمبية الدولية "المرأة والرياضة" :"سأواصل نضالي من أجل المساواة بين الإناث والذكور في الممارسة الرياضية"

الجزائر - أعربت البطلة السابقة في رياضة الجيدو، الجزائرية، سليمة سواكري عن" افتخارها و سعادتها "، بحصولها على جائزة اللجنة الاولمبية الدولية " المرأة و الرياضة" عن قارة افريقيا (2020)، "مؤكدة" بالمناسبة التزامها بمواصلة نضالها الدائم من أجل تحقيق المساواة بين الإناث و الذكور في مجال الممارسة الرياضية .

وأعربت سواكري في تصريح ل"واج" قائلة: أنا جدّ سعيدة بمساهمتي - من موقعي و صفتي بطلة سابقة - في ترقية الرياضة النسوية، والجزائر والمرأة الجزائرية (...) هذا التكريم يعدّ بمثابة اعتراف أعتز به، فمن الأهمية بمكان أن أبقى دوما في مستوى هذا البلد الذي أدين له بكل شيء حققته لحدّ الآن.

وأضافت سواكري قائلة: "بحكم موقعي في لجنة المساواة في الاتحادية الدولية للجيدو، أحرص دوما على حث الأولياء على تشجيع بناتهم على الإقبال بقوة على ممارسة الرياضة بنفس الطريقة التي يحرصون فيها على أولادهم الذكور (...) يجب علينا كأولياء أن نكون منصفين في منح نفس الفرص للإناث و الذكور ".

ومعلوم ، أنّ جائزة المرأة و الرياضة للجنة الاولمبية الدولية تمنح كل مرة لشخصية رياضية أو هيئة قدمت مساهمة فعالية في ترقية ممارسة المرأة للرياضة و تشجيع الفتيات على ولوج عالم الممارسة الرياضية في مختلف الاختصاصات.

وسلطت هذه الجائزة منذ إنشائها سنة 2000 الضوء على عدة شخصيات و فاعلين في مسعى تحقيق العدالة في الممارسة الرياضية بين الإناث و الذكور، حيث يتم كل سنة تخصيص ست (6) جوائز لكل قارة من القارات. وقد منحت هذه الجائزة خلال ال20 سنة الماضية ل116 شخص و 65 دولة .

وعن هذا التكريم، أعربت سواكري عن أملها في ان تحفزها هذه الجائزة على إعطاء دفع و ديناميكية جديدة للرياضة النسوية في الجزائر و على وجه الخصوص رياضة الجيدو مضيفة انه كان يفترض ان تتسلم جائزتها بنيويورك (امريكا) لكن هذا الحفل قد أجل بسبب فيروس كورونا".

وبهذا التكريم ، تصبح سواكري (45 سنة) المرأة الجزائرية الثانية التي تتحصل على هذه الجائزة ، بعد العداءة السابقة في صفوف المنتخب الوطني لألعاب القوى مسعودة خليلي أوشريف، التي حصلت على هذه الجائزة بمراكش(المغرب) سنة 2004 .

ومعلوم، انّ سواكري تعد المرأة الجزائرية و العربية الأولى التي تشارك في منافسات الجيدو في دورة الألعاب الاولمبية التي خاضتها في سنّ (16 سنة) خلال العاب برشلونة 1992 قبل ان تسجل بعد ذلك مشاركتها في الموعد الاولمبي في ثلاث دورات أخرى.