ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران: وضع نظام مراقبة عن بعد جد متطور بحلول يونيو 2021

وهران - ستكون وهران بحلول يونيو 2021 الولاية الأكثر تطوراً على المستوى الوطني من حيث المراقبة عن بُعد بالفيديو وهذا بمناسبة الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، حسبما أعلنه اليوم الاثنين بوهران رئيس اللجنة المكلفة بالأمن لهذا الحدث على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية عبد القادر زرق الراس.

وخلال تدخله في الملتقى الجزائري-البريطاني حول تبادل الخبرات في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى التي افتتحت اليوم بوهران ذكر السيد زرق الراس أنه "يتم إنجاز في عاصمة غرب البلاد مركز للقيادة مزود بتطبيقات ذات تكنولوجيا عالية".

وأبرز ذات المسؤول أن "هذا المركز سيوفر تغطية فعالة وعالية الجودة لجميع المناطق بالمدينة، وكذا بمحيط المرافق الرياضية التي ستحتضن منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط".

وأشار إلى أن نظام المراقبة عن بُعد مستوحى أيضًا من التجربة البريطانية، مضيفا أن وفداً جزائريًا تنقل إلى لندن للاطلاع على نموذج المملكة المتحدة في التسيير الأمني للأحداث الرياضية.

وذكر ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن "العديد من النقاط المشتركة تم ملاحظتها فيما يخص مقاربة الطرفين في هذا المجال"، مبرزا أهمية هذا الملتقى الذي يسمح "بإثراء معارف مختلف الفاعلين في مسار تأمين الألعاب المتوسطية لضمان نجاح ?لتنظيم هذا الحدث الرياضي".

كما أكد عبد القادر زرق الراس على ضرورة توفير للمنشآت الرياضية سواء الجاري إنجازها أو في طور إعادة التأهيل بوهران "كافة التجهيزات اللازمة لتأمين هذه الأماكن".

من جانبه، ركز الخبير البريطاني سكوت ويلسون، الذي كان مسؤولاً عن الأمن في العديد من الأحداث الرياضية بما في ذلك أولمبياد لندن في 2012 وألعاب الكومنولث سنة 2014 خلال تدخله، بشكل خاص على "ضرورة التحضير الجيد لمختلف المتدخلين في مسار تأمين الألعاب المتوسطية"، معتبرا أن ذلك يعد "عاملا أساسيا لضمان نجاح الحدث من الناحية الأمنية".

ومن المقرر أن تجرى الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران في الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 5 يوليو 2021.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الجزائر هذا الحدث بعد تنظيمها للطبعة السابعة سنة 1975 بالجزائر العاصمة.

للإشارة ستتواصل أشغال الملتقى الجزائري-البريطاني حول تبادل الخبرات في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى غدا الثلاثاء.