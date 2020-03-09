Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تمويل الأندية المحترفة: إعادة تفعيل الحساب المالي الخاص

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 19:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
تمويل الأندية المحترفة: إعادة تفعيل الحساب المالي الخاص

الجزائر - أفاد ممثل وزارة الشباب و الرياضة، يوم الاثنين، خلال اجتماع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و رؤساء الأندية المحترفة، إعادة تفعيل الحساب المالي الخاص "CAS" لبعث نفس جديد للأندية، التي تتخبط غالبيتها في أزمة مالية خانقة، حسبما نشرته الهيئة الفيدرالية.

وجاء في بيان الاتحادية "أطلع ممثل وزارة الشباب و الرياضة الحضور على الترتيبات التي ستتخذها السلطات العامة، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الأندية، على أساس إعادة تفعيل الحساب المالي الخاص (CAS) لبعث نفس جديد للأندية قبل اتخاذ التدابير المستدامة و الفعّالة".

وتم هذا الاعلان خلال الاجتماع الذي جرى بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، بين رئيس الاتحادية الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، ورؤساء الأندية المحترفة، بحضور رئيس رابطة لكرة القدم المحترفة، عبد الكريم مدوار، وأعضاء المكتب الفيدرالي وأعضاء مديرية الرقابة الإدارية والمالية للإتحادية برئاسة رضا عبدوش، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.

وتمحور جدول أعمال هذا الاجتماع حول النقطتين المسجلتين وهما : إجازة النادي المحترف لموسم 2020-2021 و التسيير الجديد للشركات الرياضية ذات أسهم، وفق نفس المصدر.

"بعد تدخل رئيس الاتحادية خير الدين زطشي، ورئيس مديرية الرقابة الإدارية والمالية، رضا عبدوش، جاء الدور على بعض ممثلي الاطراف الحاضرة لشرح المهام والدور الذي يتوجب عليهم القيام به من أجل دعم الأندية، من اجل تحسين الوضع التنظيمي والإداري والمالي، و كذلك  من زاوية الحصول على شهادة ايزو ISO 9001"، كما أوضحت الاتحادية.       

وسمح النقاش الذي دار خلال الإجتماع  "للعديد من الرؤساء والمديرين العامين للأندية  من ابداء آرائهم حول حال الإحتراف و وضع الأندية، كما عبروا عن تمسكهم بالمبادرة التي تتبناها الفاف من أجل محاولة إنقاذ مشروع الإحتراف في الجزائر من الوضعية المتواجد فيها حاليا."

كلـمات مفتـاحيــة :
تمويل الأندية المحترفة: إعادة تفعيل الحساب المالي الخاص
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 19:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.09

عبد المجيد عطار لوأج: حرب الأسعار ستؤدي مرة أخرى الى خفض أسعارالنفط

20.03.09

ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران: وضع نظام مراقبة عن بعد جد متطور بحلول يونيو 2021

20.03.09

جيمس كليفرلي: الجزائر و بريطانيا تتفقان على ارساء تعاون "واسع و معمق"

20.03.09

عقد الدورة ال9 للحوار: التوقيع على مذكرتي تفاهم 

20.03.09

مخزون المياه يسمح بتلبية حاجيات البلاد من المياه إلى غاية 2021

20.03.09

تمويل الأندية المحترفة: إعادة تفعيل الحساب المالي الخاص

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.04

فيروس كورونا : تسجيل 5 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 17 حالة مؤكدة  بالجزائر

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين تحملان الفيروس ولكنهما أصحاء وتم عزلهما والتكفل بهما

20.03.04

رئيس المجلس الأعلى للغة العربية : نحو إصدار موسوعتين علميتين جديدتين حول الجزائر وأعلامها

20.03.02

الملقى الدولي الثاني حول البشير الإبراهيمي: تسليط الضوء على الموروث الثقافي والأدبي في…

20.03.03

البليدة: "حفل بهيج" استذكارا لمسار عميد الأغنية الشعبية, رشيد نوني