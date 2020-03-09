تمويل الأندية المحترفة: إعادة تفعيل الحساب المالي الخاص

الجزائر - أفاد ممثل وزارة الشباب و الرياضة، يوم الاثنين، خلال اجتماع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و رؤساء الأندية المحترفة، إعادة تفعيل الحساب المالي الخاص "CAS" لبعث نفس جديد للأندية، التي تتخبط غالبيتها في أزمة مالية خانقة، حسبما نشرته الهيئة الفيدرالية.

وجاء في بيان الاتحادية "أطلع ممثل وزارة الشباب و الرياضة الحضور على الترتيبات التي ستتخذها السلطات العامة، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الأندية، على أساس إعادة تفعيل الحساب المالي الخاص (CAS) لبعث نفس جديد للأندية قبل اتخاذ التدابير المستدامة و الفعّالة".

وتم هذا الاعلان خلال الاجتماع الذي جرى بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، بين رئيس الاتحادية الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، ورؤساء الأندية المحترفة، بحضور رئيس رابطة لكرة القدم المحترفة، عبد الكريم مدوار، وأعضاء المكتب الفيدرالي وأعضاء مديرية الرقابة الإدارية والمالية للإتحادية برئاسة رضا عبدوش، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.

وتمحور جدول أعمال هذا الاجتماع حول النقطتين المسجلتين وهما : إجازة النادي المحترف لموسم 2020-2021 و التسيير الجديد للشركات الرياضية ذات أسهم، وفق نفس المصدر.

"بعد تدخل رئيس الاتحادية خير الدين زطشي، ورئيس مديرية الرقابة الإدارية والمالية، رضا عبدوش، جاء الدور على بعض ممثلي الاطراف الحاضرة لشرح المهام والدور الذي يتوجب عليهم القيام به من أجل دعم الأندية، من اجل تحسين الوضع التنظيمي والإداري والمالي، و كذلك من زاوية الحصول على شهادة ايزو ISO 9001"، كما أوضحت الاتحادية.

وسمح النقاش الذي دار خلال الإجتماع "للعديد من الرؤساء والمديرين العامين للأندية من ابداء آرائهم حول حال الإحتراف و وضع الأندية، كما عبروا عن تمسكهم بالمبادرة التي تتبناها الفاف من أجل محاولة إنقاذ مشروع الإحتراف في الجزائر من الوضعية المتواجد فيها حاليا."