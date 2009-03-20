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تصفيات كأس العالم لأقل من 20 سنة "إناث": ثلاثي تحكيم موريتاني لمباراة المغرب-الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 16:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
تصفيات كأس العالم لأقل من 20 سنة &quot;إناث&quot;: ثلاثي تحكيم موريتاني لمباراة المغرب-الجزائر

الجزائر - يدير ثلاثي تحكيم نسوي موريتاني، لقاء المغرب - الجزائر، لحساب ذهاب الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم (إناث) لأقل من 20 سنة، المقرر يوم الجمعة 20 مارس بالرباط، وفق ما أعلنته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسيدير المباراة الحكمة الرئيسية عيساتا لام، بمساعدة مواطنيها مريم شداد و لولاي ديبا.

وتأهلت "الخُضريات" إلى الدور التصفوي الثاني المؤهل لكأس العالم للفئة، إثر الفوز على السودان الجنوبي بنتيجة (4-0)، مطلع أبريل بالجزائر العاصمة، لحساب إياب الدور التصفوي الأول.

وكانت شبليات المدرب أحمد لعريبي، قد فزن في لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة الاوغندية كامبالا بنتيجة (5-0) شهر يناير الفارط.

من جانبه، تأهل المنتخب المغربي على حساب نظيره المصري بواقع (5-3، 3-1).

وسبق للمنتخبين الجزائري والمغربي الالتقاء بمناسبة دورة اتحاد شمال إفريقيا بملعب الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، وانتهى اللقاء بنتيجة التعادل (0-0).

ومعلوم أن نهائيات كأس العالم ستجرى شهر أغسطس 2020 بكل من كوستاريكا وبنما.

آخر تعديل على الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 16:30
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تصفيات كأس العالم لأقل من 20 سنة "إناث": ثلاثي تحكيم موريتاني لمباراة المغرب-الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 16:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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