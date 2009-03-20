تصفيات كأس العالم لأقل من 20 سنة "إناث": ثلاثي تحكيم موريتاني لمباراة المغرب-الجزائر

وسيدير المباراة الحكمة الرئيسية عيساتا لام، بمساعدة مواطنيها مريم شداد و لولاي ديبا.
وتأهلت "الخُضريات" إلى الدور التصفوي الثاني المؤهل لكأس العالم للفئة، إثر الفوز على السودان الجنوبي بنتيجة (4-0)، مطلع أبريل بالجزائر العاصمة، لحساب إياب الدور التصفوي الأول.
وكانت شبليات المدرب أحمد لعريبي، قد فزن في لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة الاوغندية كامبالا بنتيجة (5-0) شهر يناير الفارط.
من جانبه، تأهل المنتخب المغربي على حساب نظيره المصري بواقع (5-3، 3-1).
وسبق للمنتخبين الجزائري والمغربي الالتقاء بمناسبة دورة اتحاد شمال إفريقيا بملعب الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، وانتهى اللقاء بنتيجة التعادل (0-0).
ومعلوم أن نهائيات كأس العالم ستجرى شهر أغسطس 2020 بكل من كوستاريكا وبنما.