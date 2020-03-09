الرئيس تبون: إنجاز ملاعب تيزي وزو و براقي و وهران في أقرب الآجال

وخلال مداخلته في اجتماع مجلس الوزراء، طالب الرئيس تبون من وزير الشباب و الرياضة سيد علي خالدي، السهر على الانتهاء من انجاز ملاعب كل من تيزي وزو و براقي بالعاصمة و وهران في اقرب الآجال، تحسبا للمنافسات الدولية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر.
وكان السيد تبون قد الح من قبل، خلال مجلس الوزراء الذي عُقد يوم 23 فبراير الماضي، على ضرورة التعجيل في إنجاز المنشآت الرياضية المبرمجة تحسبا لاحتضان الجزائر للتظاهرات الدولية، على غرار الألعاب المتوسطية بوهران-2021 و بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم للمحليين في 2022.
وشدّد الرئيس تبون خلال رده على العرض الذي قدمه وزير الشباب والرياضة، على أهمية "الإسراع في حل إشكالية تنظيم الرياضة المدرسية والجامعية قبل نهاية الثلاثي الجاري" موجها تعليمات بوضع "مقاييس محددة لتشجيع الأندية المحترفة للتنافس بينها"، كما طلب من كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة "الإسراع في التحضير الجدي لألعاب البحر الأبيض المتوسط".
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ويعد تسليم، في نهاية 2020، مشاريع الملاعب التي من المقرر أن تحتضن التظاهرات الدولية على المدى القصير، من بين الأعمال الأولوية للحكومة، حيث يقرر برنامج العمل مساعدة النوادي المحترفة حتى يتوفروا على مراكزهم الخاصة للتكوين.
ويرمي مخطط عمل الحكومة الى وضع تحت تصرف النخبة الرياضية و الرياضيين الرفيعين المستوى، منشئات متعددة التخصصات من خلال تبني تسيير "لين و فعال".
وبخصوص تحسين التغطية في مجال المنشئات القاعدية، يقرر برنامج الحكومة تقديم المساعدة في صالح النوادي المحترفة لكرة القدم من خلال التنازل عن الملاعب و منح الأراضي لإنجاز ملاعبهم و منشئاتهم الرياضية".
وسيمكن البرنامج هذه النوادي من جعل المنشئات ذات مردودية اكبر و تنويع موارد التمويل".