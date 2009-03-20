Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

﻿البطولة الوطنية العسكرية لسباق التوجيه بتيبازة: 16 فريقا مشاركا في موعد شرشال

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 14:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 24 مرات

تيباز - يشارك في البطولة الوطنية العسكرية لسباق التوجيه (ذكور وإناث) التي انطلقت اليوم الاثنين بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين بتيبازة، 16 فريقا يمثلون مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي.

وخلال اليوم الأول من المنافسة التي تندرج في إطار البرنامج الرياضي العسكري لموسم 2019-2020، أجرى المتنافسون البالغ عددهم 88 مشاركا، منافسة "المسافة المتوسطة ذكورا وإناثا" على ميدان غابي يمتد على طول 5000 متر، حسب منظمو هذه التظاهرة.

ويمثل المتنافسون في هذه التظاهرة التي أشرف على افتتاحها، قائد الاكاديمية اللواء سليم قْريد، 16 فريقا تابعا للنواحي العسكرية الستة إلى جانب بعض المدارس و قيادة القوات الجوية.

وتتواصل فعاليات البطولة خلال الأيام المقبلة بإجراء منافسة "المسافة الطويلة" ذكور على امتداد 10 آلاف متر طولي قبل أن يسدل الستار على التظاهرة ب"منافسة التتابع" و الاعلان عن النتائج الفنية النهائية لهذه البطولة الخميس القادم.

وتعد رياضة سباق التوجيه، منافسة ضد الزمن في ظروف ميدانية "صعبة" لقياس مدى تحكم الأفراد العسكريين في تسيير كل الوضعيات خاصة منها الحالات "غير عادية" ما يسمح بامتحان القدرات الفكرية و البدنية للفرد العسكري الى جانب انتقاء احسن العناصر لتدعيم النخبة الوطنية، مثلما قال قائد الاكاديمية لدى إشرافه على الافتتاح الرسمي للتظاهرة.

كما تعتبر رياضة سباق التوجيه التي تجري بوسط غابي على مسلك محدد بمعالم يكتشفها المتسابق بالاعتماد على بوصلة وخريطة في وقت زمني محدد موعد رياضي "هام" تحتضنه سنويا أكاديمية شرشال--كما أكد عليه اللواء قْريد.

وأضاف أنها تكتسي أهمية بالغة في حياة العسكري و تجمع بين التكوين البدني و الفكري و العسكري من خلال توظيف معارفه في مجال الجغرافيا و التوبوغرافيا مع التحلي باليقظة و التركيز لإتخاذ القرار في الوقت المناسب و دقة رد الفعل السريع في اختياره للإتجاه.

كما شدد على أهمية التحكم في مثل هذا النوع من الرياضات لما له علاقة مباشرة بمهام الفرد العسكري موضحا أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي توليه عناية خاصة للرقي بها لأعلى المستويات.

ويتم ترتيب الناجحين في الفردي حسب التوقيت المسجل لكل فرد من أقل إلى أعلى توقيت فيما يتم احتساب الترتيب حسب الفرق بجمع التوقيت المسجل لأحسن ثلاث عناصر لاختصاصين اثنين (مسافة طويلة و مسافة متوسطة).

كلـمات مفتـاحيــة :
﻿البطولة الوطنية العسكرية لسباق التوجيه بتيبازة: 16 فريقا مشاركا في موعد شرشال
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 14:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.09

المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيكون له دور رائد في صنع القرار والحوار الاجتماعي

20.03.09

عملية السلام في السودان: تمديد جديد للمفاوضات من اجل بلورة اتفاق نهائي  

20.03.09

نقابة الصيادلة تدعو إلى الإسراع في إعداد النصوص التطبيقية المرافقة لقانون الصحة الجديد

20.03.09

﻿البطولة الوطنية العسكرية لسباق التوجيه بتيبازة: 16 فريقا مشاركا في موعد شرشال

20.03.09

الجزائر/نيكاراغوا: استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل إعادة بعثها

20.03.09

الرئيس تبون يأمر بإلحاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوزارة المؤسسات الصغيرة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.04

فيروس كورونا : تسجيل 5 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 17 حالة مؤكدة  بالجزائر

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.04

رئيس المجلس الأعلى للغة العربية : نحو إصدار موسوعتين علميتين جديدتين حول الجزائر وأعلامها

20.03.03

البليدة: "حفل بهيج" استذكارا لمسار عميد الأغنية الشعبية, رشيد نوني

20.03.02

الملقى الدولي الثاني حول البشير الإبراهيمي: تسليط الضوء على الموروث الثقافي والأدبي في…

20.03.04

فيروس كورونا: تسجيل 4 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 12 حالة مؤكدة بالجزائر