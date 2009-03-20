الألعاب المتوسطية وهران 2021: افتتاح ملتقى تبادل الخبرات الجزائري-البريطاني

وهران- افتتح يوم الاثنين بوهران ملتقى تبادل الخبرات الجزائري-البريطاني في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى تحسبا لتنظيم المدينة للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط العام المقبل 2021.

ويمثل هذا الملتقى الذي تشرف عليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتنسيق مع سفارة بريطانيا بالجزائر ولجنة تنظيم الألعاب المتوسطية فرصة لفتح النقاش وتبادل الخبرات من خلال عروض الخبراء البريطانيين وكذا ممثلي الطرف الجزائري، وذلك بهدف الرفع من مستوى نجاعة التحضيرات الخاصة بالتظاهرة الرياضية الجهوية.

وينظم هذا الملتقى، الذي يدوم يومين والذي افتتحه والي وهران عبد القادر جلاوي، من خلال ثلاثة جلسات مدرجة ضمن برنامج أشغاله تتركز حول الأطر التنظيمية والأمنية والترويجية للمنافسات الرياضية الكبرى.

وتتناول الجلسة الأولى المتعلقة بالمناجمنت المدمج من أجل تظاهرة ناجحة مداخلتين تخصص الأولى لتقديم عرض عام حول ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2021، أما الثانية فتتعلق بالتسيير المدمج والتخطيط للتظاهرات الرياضية الكبرى.

أما الجلسة الثانية فتخصص للأمن باعتباره محور رئيسي في تنظيم التظاهرات الكبرى، فيما تقام الجلسة الثالثة بعنوان"التظاهرات الرياضية كعامل لرفع جاذبية الإقليم وتحقيق مكتسبات دائمة".

وأكدت ممثلة سفارة بريطانيا بالجزائر بالمناسبة أن بلادها مستعدة لمساعدة الجزائر على تنظيم الألعاب مثلما كان الحال عليه في وقت سابق مع دول أخرى سبق وأن نظمت مثل هذه التظاهرات.

ويشارك في هذا الملتقى ممثلو كل المصالح والقطاعات المعنية بتحضير هذه الألعاب من مختلف الجوانب.