كرة السلة على الكراسي: انتخاب حمزة شريح في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الافريقية 

جوهانسبورغ - انتخب الجزائري حمزة شريح في منصب نائب الرئيس الاول للكونفدرالية الافريقية لكرة السلة على الكراسي (ذوي الاحتياجات الخاصة)، خلال الجمعة العامة الانتخابية التي جرت أمس السبت بجوهانسبورغ الجنوب افريقية، على هامش الدورة القارية التأهيلية للألعاب البرالمبية-2020 والتي عرفت تتويج المنتخبين الجزائريين للرجال والسيدات.

واستفاد شريح - عضو المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة و المكلف باختصاص كرة السلة على الكراسي- من ثقة اعضاء الكونفدرالية الافريقية للعبة الذين زكوه لعهدة أربع سنوات، حيث سيكون مسؤولا على منطقة شمال قارة افريقيا، علما و ان ممثل الجزائر تابع للرابطة الجهوية لبرج بوعريريج.

من جهته، نصب الجنوب افريقي شارل سوندرس في منصب رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة السلة على الكراسي خلفا للمغربي حميد العوني الذي سير الهيئة في العهدتين الاخيرتين (8 سنوات).

ويضم المكتب التنفيذي الجديد للكونفدرالية الافريقية لكرة السلة على الكراسي كلا من الجنوب افريقي سيبوجيل فونديني (بصفته نائب رئيس مكلف بمنطقة الجنوب)، الكيني ألفراد سميي (نائب رئيس مكلف بمنطقة وسط القارة الافريقية)، المصري محمود حسان، مسؤول اللجنة التقنية للهيئة و الجنوب افريقية لوليتا كريج، مسؤولة لجنة التصنيف.

أما منصب الامين العام فعاد الى الجنوب افريقي اندريو شومن.

للتذكير، عقدت آخر انتخابات للكونفدرالية الافريقية لكرة السلة على الكراسي بالجزائر سنة 2016، بمناسبة تنظيم الدورة القارية المؤهلة للألعاب شبه الأولمبية بريو دي جانيرو.