سباحة: تأجيل بطولة افريقيا للمنطقة الأولى والبطولة المغاربية (شباب) بالجزائر بسبب فيروس كورونا

وحسب البيان الذي نشرته الهيئة الفدرالية على صفحتها على الفايسبوك, فإن المكتب الفدرالي, خلال اجتماعه العادي المنعقد بمقر الاتحاد أمس السبت وبإجماع من الأعضاء الحاضرين, قد لجأ "احترازيا" لتأجيل المنافستين عملا منه على منع أي انتشار محتمل لفيروس كورونا المتفشي حاليا عبر أنحاء العالم والحد من مخاطر انتقال العدوى.
في هذا الصدد, صرح رئيس الاتحاد الجزائري للسباحة, محمد حكيم بوغادو قائلا: "أحيي روح المسؤولية العالية لدى أعضاء المكتب الفدرالي وبالرغم من أننا نتأسف جميعا لإعلان هذا التأجيل إلا أن الحكمة والأولوية التي نوليها لصحة السباحات والسباحين في كل الظروف تقتضي منا قرارا كهذا."
وسيتم الكشف عن المواعيد الجديدة للمنافستين لاحقا.