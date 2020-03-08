Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سباحة: تأجيل بطولة افريقيا للمنطقة الأولى والبطولة المغاربية (شباب) بالجزائر بسبب فيروس كورونا

  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 13:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

الجزائر- قرر المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري للسباحة تأجيل بطولة افريقيا للمنطقة الأولى والبطولة المغاربية (شباب), المقررتين آنفا بين الفاتح والرابع من شهر أبريل بالجزائر العاصمة, إلى موعد لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا, حسب ما اعلنته الهيئة الفدرالية يوم الأحد.

وحسب البيان الذي نشرته الهيئة الفدرالية على صفحتها على الفايسبوك, فإن المكتب الفدرالي, خلال اجتماعه العادي المنعقد بمقر الاتحاد أمس السبت وبإجماع من الأعضاء الحاضرين, قد لجأ "احترازيا" لتأجيل المنافستين عملا منه على منع أي انتشار محتمل لفيروس كورونا المتفشي حاليا عبر أنحاء العالم والحد من مخاطر انتقال العدوى.

في هذا الصدد, صرح رئيس الاتحاد الجزائري للسباحة, محمد حكيم بوغادو قائلا: "أحيي روح المسؤولية العالية لدى أعضاء المكتب الفدرالي وبالرغم من أننا نتأسف جميعا لإعلان هذا التأجيل إلا أن الحكمة والأولوية التي نوليها لصحة السباحات والسباحين في كل الظروف تقتضي منا قرارا كهذا."

وسيتم الكشف عن المواعيد الجديدة للمنافستين لاحقا.

كلـمات مفتـاحيــة :
سباحة: تأجيل بطولة افريقيا للمنطقة الأولى والبطولة المغاربية (شباب) بالجزائر بسبب فيروس كورونا
  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 13:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.08

سباحة: تأجيل بطولة افريقيا للمنطقة الأولى والبطولة المغاربية (شباب) بالجزائر بسبب فيروس…

20.03.08

أمن ولاية الجزائر: حفل تكريمي على شرف النساء المنتسبات للأمن الوطني والإعلاميات

20.03.08

لبنان: مرحلة جديدة من الأزمة الاقتصادية بعد قرار التخلف عن سداد الديون

20.03.08

ترقية الطاقات المتجددة ضمن السياسة الطاقوية الجزائرية في صميم نقاش بغرداية

20.03.08

رياضة: مختصرات من الاتحاديات الجزائرية

20.03.08

قضية فساد بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة: تأجيل المحاكمة للمرة الثانية إلى 15 مارس

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.04

فيروس كورونا : تسجيل 5 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 17 حالة مؤكدة  بالجزائر

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين تحملان الفيروس ولكنهما أصحاء وتم عزلهما والتكفل بهما

20.03.02

الملقى الدولي الثاني حول البشير الإبراهيمي: تسليط الضوء على الموروث الثقافي والأدبي في…

20.03.02

فيروس كورونا: اتخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى مستشفى بوفاريك بالبليدة

20.03.03

البليدة: "حفل بهيج" استذكارا لمسار عميد الأغنية الشعبية, رشيد نوني