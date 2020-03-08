سباحة: تأجيل بطولة افريقيا للمنطقة الأولى والبطولة المغاربية (شباب) بالجزائر بسبب فيروس كورونا

لبنان: مرحلة جديدة من الأزمة الاقتصادية بعد قرار التخلف عن سداد الديون -

الرئيس تبون يشيد بوعي وشجاعة المرأة الجزائرية في الهبة الوطنية التاريخية السلمية -

فيروس كورونا: تسجيل حالة جديدة مؤكدة بالجزائر (وزارة الصحة) -

وزير المجاهدين يشيد بنضالات المرأة الجزائرية عبر التاريخ -

الرئيس تبون يعلن عن إنشاء جائزة وطنية للمرأة المبدعة -

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا عالميا أكثر من 100 ألف شخص -

المديرية العامة للأمن الوطني تكذب قطعيا استعمال الشرطة للقوة ضد متظاهرين -

بلجود يؤكد حرص قطاعه على تثمين العنصر البشري خاصة النسوي منه للارتقاء به الى الاحترافية -

الرابطة الأولى (الجولة ال 21): شباب بلوزداد يتعثر بالشلف وشبيبة الساورة تعود بالتعادل من وهران -

استذكار شخصية المناضلة مريم بوشنافة رمز المرأة الجلفاوية القوية -

الطبعة الثانية للتحدي الجزائري للمؤسسات الناشئة 2020 : تقديم 20 مشروعا مبتكرا بقسنطينة -

تجارة: الاستيراد العشوائي كبد خزينة الدولة خسائر كبيرة -

أهمية المرافقة و الابتكار لضمان ترقية المؤسسات الناشئة -

وزير العمل يؤكد على الدور الهام للمعلومات الإحصائية في تطوير أي رؤية مستقبلية -

الملكية الصناعية: ايداع ازيد من 120 طلب براءة اختراع سنة 2019 -

البروفيسور سراجي زبيدة : عندما تلتحم الإرادة مع الإنسانية -

كريم يونس: طريقة تعامل والي مستغانم مع مواطنة تستحق الإدانة -

اللواء شنقريحة يشيد بمسيرة المرأة الجزائرية التي مكنتها من اعتلاء أعلى المناصب في الدولة -

وزير الداخلية يؤكد رفضه القاطع لأي سلوك صادر عن اعوان الدولة من شأنه المساس بكرامة المواطن -