رياضة: مختصرات من الاتحاديات الجزائرية

-- رياضة جامعية: انتخب الجزائري عبد الحليم حملاوي كنائب رئيس للاتحاد العربي للرياضة الجامعية, عقب انعقاد الجمعية العامة الانتخابية يوم 29 فبراير الفارط بسلطنة عمان, بمشاركة 17 دولة عربية. وعرفت الانتخابات محافظة سعيد الحساني على منصب الرئيس.

-- رياضات ميكانيكية: فتحت الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية التسجيلات الخاصة بالطبعة الثانية لرالي التوارق الدولي المقرر بين 19 و 29 مارس الجاري وهذا بعدما جرى اتفاق بين الاتحادية وشركة "إيما ايفنت" المالكة لحقوق الرالي. و اتفق الطرفان على المشاركة المجانية للسائقين الجزائريين.

-- كرة السلة: تجري عملية سحب قرعة الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر لكرة السلة لصنف الأكابر (رجال وسيدات) يوم الثلاثاء (00ر10 سا) على مستوى مقر الاتحادية الجزائرية للعبة.

-- سباحة (1): نظمت الاتحادية الجزائرية للسباحة, بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة "فينا", تربصا تكوينيا لفائدة 11 حكما في تخصص المياه الحرة "مدرسة فينا" بين 2 و 4 مارس بمركز تحضير المواهب الشابة والنخبة بالسويدانية (الجزائر), تحت إشراف المكون السنغالي افيلينو غوميس مونتيرو. كما يجري تربص للمدربين المبتدئين بين 8 و 12 مارس بولاية تيبازة, تحت إشراف مديرة التطوير والتكوين بالاتحادية, خديجة عمراني و أمير خرشي.

-- ريغبي/رياضة مدرسية: أشرف المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للريغبي, محمد صحراوي, على تربص تكويني لفائدة أساتذة التربية البدنية للمؤسسات التربوية العمومية لولاية البليدة, تطبيقا للاتفاقية الموقعة بين اتحاديتي الريغبي والرياضة المدرسية, بهدف تطوير رياضة الريغبي في الأوساط الدراسية.

-- أيكيدو: تنظم الاتحادية الجزائرية للأيكيدو تربصا لرسكلة حكام الامتحانات, يومي 13 و 14 مارس الحالي بالجزائر العاصمة, وذلك لفائدة الحاصلين على شهادة التحكيم الدرجة الأولى, الثانية والثالثة.

-- فوفينام فيات فوداو: بمناسبة اليوم العالمي للمرأة, نظمت الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو دورة وطنية نسوية لصنفي الوسطيات والكبريات, أمس السبت بالمركب الرياضي "محمد تكنوين" بالحراش (الجزائر العاصمة).

-- شطرنج: شاركت الاتحادية الجزائرية للشطرنج في أشغال المؤتمر ال90 للاتحاد المتوسطي للشطرج (باعتبارها عضوا) و الذي احتضنته أبو ظبي الإماراتية بين 26 فبراير و 1 مارس.

-- كامبو: أجرى المنتخب الوطني للكامبو تربصا تحضيريا بمنطقة بن شكاو بولاية المدية, بين 5 و 7 مارس, تحسبا للمشاركة في البطولة العالمية المقررة شهر أبريل المقبل في تونس.

-- كاراتي-دو: شارك أكثر من 230 رياضي يومي 28 و 29 فبراير المنصرم بالجزائر العاصمة, في بطولة مصغرة لانتقاء أفصل العناصر الوطنية, تحسبا لخوض تأهيليات الألعاب الأولمبية للشباب-2022 بالسنغال. وأفادت الاتحادية أنه سيتم برمجة تربصات جهوية لمنح الفرصة لجميع المؤهلين لتمثيل الألوان الوطنية.

-- سباحة (2): أجلت رابطة الجزائر للسباحة, كأس الجزائر العاصمة "توفيق قادري" التي كانت مقررة يومي 6 و 7 مارس بالمسبح الأولمبي "أول ماي", إلى تاريخ لاحق وذلك بسبب "صعوبات في البرمجة".

-- دراجات: أعلنت الاتحادية الجزائرية للدراجات عن مناقصة عبر الجرائد الوطنية, لفائدة المتعاملين العموميين والخواص, المهتمين بتنظيم تظاهرات دولية.