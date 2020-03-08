كاراتي دو/البطولة الوطنية: تتويج المجمع البترولي (رجال) وأولمبيك بئر توتة (سيدات)

الجزائر- توج كل من المجمع الرياضي البترولي وأولمبيك بئر توتة (الجزائر) بلقب البطولة الوطنية للكاراتي دو (أكابر) حسب الفرق في اختصاص "كوميتي" (منازلة) عند الرجال والسيدات على التوالي, وذلك خلال فوزهما في منازلات اليوم الثالث والأخير من المنافسة التي احتضنتها قاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة) يوم السبت.

وفي نهائي الرجال, فاز المجمع البترولي على جمعية الأمن الوطني, أما في نهائي السيدات, فقد كانت الغلبة لمصارعات أولمبيك بئر توتة أمام المجمع البترولي.

وبهذا ينهي المجمع هذه المنافسة في الصدارة بسبع ميداليات ذهبية, في اختصاصات "كوميتي" (منازلة) و "كاتا" (استعراض) لدى الفردي وحسب الفرق (رجال وسيدات), متبوعا بأولمبيك بئر توتة بأربعة ألقاب, فيما جاء فريق جمعية الأمن الوطني ثالثا بتحقيق مصارعيه لثلاث ميداليات من المعدن النفيس, خلال هذه البطولة التي جرت على مدار ثلاثة أيام.

وصرح المدير الرياضي للمجمع البترولي تيديري زايدي, ل"واج" عقب انتهاء المنافسات قائلا "ختامها كان مسكا بلقب آخر عند الفرق (رجال), الحمد لله أن مجهودات الرياضيين لم تذهب سدى لأنهم اجتهدوا منذ شهر أغسطس الفارط. فيما يخص النهائيات, لقد كانت مشدودة سيما عند الرجال, إلا أننا أثبتنا جدارتنا وأحقيتنا في الألقاب المحققة أمس الجمعة عند الفردي".

وأضاف "لولا المصابين لكنا قد بلغنا تسع ميداليات ذهبية. كما أتمنى للمصارع الدولي حسين دايخي الشفاء العاجل والعودة سريعا لزملائه".

من جهته, أوضح المدرب الرئيسي لفريق أولمبيك بئر توتة, نفراوي أمين, في تصريح ل"واج" أن "المنافسات كانت صعبة للغاية, خاصة أمام المجمع البترولي الذي تدعم بعناصر من المنتخب الوطني وأخرى من تونس, على عكس فريقنا الذي يتكون من أبناء النادي. ورغم ذلك تمكنا من الحفاظ على اللقب عند السيدات".

وأفاد أيضا "تقنية الفيديو (فار) أنصفتنا في عدة لقطات, وأشكر رياضيينا على ما قدموه وحتى الطاقم الفني الذي يعود له الفضل كذلك في الميداليات المحققة.

أستطيع القول أننا بلغنا الهدف المنشود والمتمثل في حصد أكبر عدد من الميداليات, مع التركيز أكثر على الحفاظ على اللقب حسب الفرق عند السيدات وهو ما حدث بالفعل".

أما بالنسبة للمدير الفني الوطني, يوسف حسناوي, فيرى أن "مستوى البطولة كان فوق المتوسط, وعرف تأكيد عناصر المنتخب على أحقيتها في تمثيل الألوان الوطنية, لكن ذلك لا يجعلنا نخفي أن مستوى المصارعين الدوليين تراجع قليلا مقارنة مع البطولة الافريقية الأخيرة بالمغرب, والسبب يعود إلى الإرهاق إثر مشاركاتهم في الدورات الدولية".

وقال أيضا "في الكوميتي شاهدنا تألق المجمع البترولي وأولمبيك بئر توتة, أما الكاتا فإن كاميليا حاج سعيد أكدت مرة أخرى علو كعبها. كما عرفت البطولة تألق بعض العناصر من ناديي البويرة وبريكة".

واختتم قائلا "كتقييم للبطولة, لقد كانت ناجحة وبمعايير دولية, وفيما يخص اعتماد تقنية الفيديو (فار) فهي طريقة عالمية, وحتى بطولات الفئات الشبانية ستقام بهذا المستوى التنظيمي المعتمد دوليا".

يذكر أن هذه البطولة, التي انطلقت يوم الخميس, عرفت مشاركة 595 مصارع يمثلون 232 نادي تابع لـ35 لرابطة ولائية.

وخصص اليوم الأول لتصفيات "كوميتي" و "كاتا" فردي (رجال وسيدات), أما اليوم الثاني فقد جرت فيه نهائيات الـ"كاتا" (فردي-حسب الفرق) والـ"كوميتي" فردي (رجال-سيدات).

وجرت المسابقة في الأوزان التالية : - 50 كلغ, -55 كلغ, -61 كلغ, -68 كلغ (كوميتي) عند السيدات و - 60 كلغ, -67 كلغ, - 75 , - 84 كلغ و+84 كلغ, لدى الرجال.