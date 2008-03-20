الرابطة الأولى (الجولة ال 21): شباب بلوزداد يتعثر بالشلف وشبيبة الساورة تعود بالتعادل من وهران

الجزائر- تعثر رائد الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, شباب بلوزداد أمام مضيفه أولمبي الشلف (2-2), يوم السبت ضمن فعاليات الجولة ال21, في الوقت الذي عادت فيه شبيبة الساورة بنقطة من مدينة وهران, بتعادلها أمام المولودية المحلية (1-1).

ففي مدينة الشلف, كان شباب بلوزداد قريب من تحقيق الفوز لكن المحليين رفضوا السقوط داخل الديار رغم غياب جمهوره المعاقب من قبل الرابطة المحترفة لكرة القدم.

خلال مجريات الشوط الأول, فاجأ اللاعب بن عمران الضيوف بهدف أول في الدقيقة ال41. و بعد العودة من غرف تغيير الملابس, تمكن الشباب من تسجيل هدفين في الدقائق 58 و63 عبر كل من سعيود ونساخ على التوالي. حاول أصحاب الضيافة العودة في النتيجة إلى غاية الدقيقة 72 أين تمكن اللاعب بن حملة من هز شباك أبناء العقيبة مجددا.

رغم نتيجة التعادل, يواصل الشباب تصدره للبطولة برصيد 40 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الوصيف الجديد وفاق سطيف, في الوقت الذي يحتل فيه أولمبي الشلف المرتبة ال12 برصيد 25 نقطة بمعية أهلي برج بوعريريج.

اقرأ أيضا: الرابطتان الأولى والثانية-فيروس كورونا: الرابطة ستراسل الاتحادية من أجل اتخاذ القرارالأنسب

ومن جانبها, عادت شبيبة الساورة بنقطة من تنقلها لمدينة ''الباهية'' بعد تعادلها أمام المولودية المحلية رغم صعوبة اللقاء. تمكن الضيوف من افتتاح باب التسجيل في الرمق الأخير من الشوط الأول عبر اللاعب سعد, ولكن المولودية عدلت الكفة عبر اللاعب منصوري (د78). نتيجة التعادل, تضع كلا الفريقين في المرتبة السادسة برصيد 30 نقطة.

وبدوره , انتهى لقاء نادي بارادو والجار اتحاد الجزائر الذي جرى وقائعه بملعب 5 جويلية بالتعادل الايجابي 1-1. بعد أن افتتح ''الاتحاد'' باب التسجيل النتيجة في الدقيقة ال82 عبر اللاعب زواري, عاد نادي بارادو في الوقت بدل الضائع (د90 + 6) بفضل اللاعب بوزوق. التعادل يضع كل من نادي الأكاديمية والاتحاد في المرتبة ال9 برصيد 26 نقطة رفقة اتحاد بلعباس.

وفي مؤخرة الترتيب, تنفس المتذيل الترتيب نصر حسين داي قليلا بعد أن أطاح بالضيف شباب قسنطينة (1-0). وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب عزي (د45) مهديا بذلك فريقه 3 نقاط ثمينة رغم أن النصرية تواصل مكوثها في المرتبة الأخيرة برصيد 19نقطة مع نجم مقرة, في الوقت الذي تجمد فيه رصيد شباب قسنطينة في النقطة 31 وفي المرتبة الخامسة.

وفي لقاء آخر, عادت جمعية عين مليلة بالزاد الكامل من تنقلها لمواجهة نجم مقرة (1-0 ). وجاء الهدف الوحيد في اللقاء بأقدام اللاعب دمان حمزة في الدقيقة 86. الفوز يضع ''الجمعية'' في المرتبة الثامنة برصيد 29 نقطة, بينما أضحى ''النجم'' يحتل المرتبة الأخيرة برصيد 19 نقطة بمعية نصر حسين داي.

اقرأ أيضا: الرابطة الأولى: وفاق سطيف يفتك مركز الوصافة ومولودية الجزائر تنهار في برج بوعريريج

وكان فريق وفاق سطيف قد خطف المرتبة الثانية يوم الخميس الفارط بتحقيقه لفوز ثمين خارج الديار على اتحاد بسكرة 2-0, في الوقت الذي انهار فيه المطارد السابق مولودية الجزائر خارج الديار أمام اهلي برج بوعريريج (3-0), ضمن الدفعة الأولى من لقاءات الجولة ال21. ويحتل حاليا ''النسر السطايفي'' المرتبة الثانية برصيد 36 نقطة, بينما يواصل الاتحاد البسكري تواجده في المرتبة ال14 برصيد 21 نقطة.

بالمقابل, استغلت شبيبة القبائل عاملي الأرض والجمهور لتنقض على الضيف اتحاد بلعباس بهدفين وقعهما اللاعب بلغربي, وهو الفوز الذي سمح ل"الكناري" بالتقدم الى الصف الثالث برصيد 35 نقطة, بينما يتواجد "العباسية" في المرتبة التاسعة ب28 نقطة.

ويبدو أن أوضاع الاتحاد "العباسي" لا تبشر بالخير, سيما وأن الفريق لم يحقق الفوز منذ الجولة 18, كما تعد الخسارة الثانية على التوالي.