ملعب 40.000 مقعد بوهران : أرضية الميدان المعشوشبة طبيعيا جاهزة للاستعمال في يونيو المقبل

وهران - ستكون أرضية ميدان الملعب الجديد 40.000 مقعد بوهران والمعشوشبة طبيعيا جاهزة للاستعمال بداية من شهر يونيو المقبل, حسبما استفيد اليوم السبت من مسؤول المؤسسة المشرفة على وضع العشب ''ناتورال غراس''.

وصرح رئيس هذه المؤسسة المختلطة الجزائرية-الفرنسية, فريد بوساعد, لـ/وأج/, بأن عملية غرس العشب قد تم الانطلاق فيها أمس الجمعة على أن يكون العشب جاهزا لاحتضان مباريات كرة القدم في يونيو المقبل.

ونوه نفس المسؤول بأن الأمر يتعلق بأرضية تم بشأنها استعمال التكنولوجيا العالية لتجهيزها حتى تكون من بين أفضل الأرضيات المعشوشبة طبيعيا ووفقا للمقاييس الدولية المعمول بها.

وبرر السيد بوساعد التأخر في الشروع في غرس العشب الطبيعي, الذي كان مقررا مباشرته شهر نوفمبر المنصرم, إلى أسباب مادية ومالية, مؤكدا بأن الأمور تسير وفق الرزنامة الجديدة التي تم تسطيرها مع صاحب المشروع, أي مديرية التجهيزات العمومية لولاية وهران.

وأشار ذات المتحدث إلى أن المؤسسة التي يديرها سبق لها وأن تكفلت بتجهيز عدة ملاعب فرنسية على غرار "سانت ايتسا" و"أنجي" و"ليل" و"تولوز" و"ماتز" وغيرها بالعشب الطبيعي, فضلا عن ميادين تدريبات ناديي ريال مدريد الاسباني وأرسنال الفرنسي.

كما لفت أيضا إلى فوز شركته بصفقتي تجهيز ملعبي تيزي وزو وبراقي بالجزائر العاصمة اللذان يوجدان قيد الإنجاز, بالعشب الطبيعي.

ويعد ملعب كرة القدم 40.000 مقعد, واحد من أهم المنشآت الرياضية التي يحتويها المركب الأولمبي لوهران الذي تشرف أشغاله على الانتهاء, حيث يضم أيضا قاعة متعددة الرياضات بطاقة استيعاب 6.000 مقعد وملعب لألعاب القوى (4.200 مقعد) ومركز مائي (2.400 مقعد) بثلاثة أحواض من بينهم اثنين أولمبيين وثالث نصف أولمبي.

ومن المنتظر أن يتم استلام المركب بكامل هياكله شهر يونيو المقبل, أي قبل سنة واحدة عن اجراء الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها وهران من 26 يونيو إلى غاية 5 يوليو 2021.