الكرة الطائرة/كأس الجزائر للسيدات/ثمن النهائي/: المجمع البترولي يفوز على مشعل بجاية (3-0)

الجزائر- تأهل المجمع البترولي للدور ربع النهائي لكأس الجزائر في الكرة الطائرة (سيدات) بعد فوزه على مشعل بجاية بنتيجة (3-0) في لقاء متأخر عن الدور ثمن النهائي جمع بينهما عشية يوم الجمعة (سا 00ر15) بقاعة عميروش ببجاية.

و كانت هذه المباراة قد تأجلت بسبب مشاركة المجمع البترولي في دورة الكرة الطائرة للألعاب العربية للأندية النسوية التي جرت مؤخرا بالشارقة (الامارات العربية المتحدة) حيث توج بلقبها على حساب سبورتينغ المصري ب 3 أشواط لواحد (25-21, 17-25, 26-24 و 25-14).

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و يلعب الفريق العاصمي يوم غد السبت (00ر11) مباراة أخرى متأخرة من بطولة القسم الوطني الأول أمام شباب توجة بقاعة برشيش بالقصر (بجاية).

و كانت المباريات الأخرى للدور ثمن النهائي لعبت يومي 8 و 9 فبراير.

الجمعة:

مشعل بجاية - المجمع البترولي 0-3

مباريات لعبت:

نادي وهران - جمعية ولاية بجاية 0-3

نادي حاسي مسعود - رائد بجاية 0-3

ناصرية بجاية - نادي صيدال 3-0

وداد بجاية - نادي توجة 3-2

اتحاد أقبو - نجم الشلف 2-3

نجم بن عكنون - نادي صدوق 0-3

ملاحظة: تأهل أولمبي تيشي للدور ربع النهائي بعد انسحاب منافسه نادي عين الترك.