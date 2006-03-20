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دراجات/دورة الساحل 2020 بموريتانيا/: الجزائري حمزة عماري في المرتبة الثانية

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 آذار/مارس 2020 17:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

 

نواكشوط - حل الجزائري حمزة عماري في المرتبة الثانية للمرحلة الثالثة دورة الساحل 2020 للدراجات بموريتانيا, التي جرت أمس الخميس, والتي يحتل  فيها المنتخب الجزائري للأواسط المرتبة الثالثة.

ويحضر رفقاء الدراج عماري تحت قيادة المدرب لياس العروي, للبطولة الافريقية القادمة, المقرر إجراؤها من 22 إلى 30 مارس, بجزر الموريس.

ويشارك في موعد موريتانيا 15 منتخب وطني, والذي ستختم فعاليته يوم غد السبت 7 مارس بإجراء المرحلة الأخيرة.

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دراجات/دورة الساحل 2020 بموريتانيا/: الجزائري حمزة عماري في المرتبة الثانية
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 آذار/مارس 2020 17:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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