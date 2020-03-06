تنس/ الدورة الدولية لبن عكنون: اقصاء الجزائريين علي موسى ومباركي في الدور ربع النهائي

الجزائر- أقصي يوم الجمعة, لاعبا التنس, الجزائريان, أيمن علي موسى و مواطنته بشرى رحاب مباركي, من الدور ربع نهائي للجدول النهائي للدورة الدولية للأواسط للتنس,المتواصلة فعالياتها بميادين نادي النخيل للتنس "ببن عكنون" بأعالي الجزائر العاصمة.

و انهزم علي موسى امام المغربي وليد أهودة المصنف رقم 4 والمرشح الأوفر حظا للتتويج باللقب.

لدى الاناث, توقف مشوار مباركي أمام المصرية ياسمين عزت المصنفة الأولى و نائبة بطلة إفريقيا حيث فازت بشوطين نظيفين (6-3 و 7-5).

و اقصي بقية الجزائريين في الدور الاول وهم : محمد علي عبيبسي , محمد سعيد اونيس وابراهيم سلطاني و محمد فرقان لبدي.

و جرت مرحلة التصفيات يومي السبت والاحد الماضيين بمشاركة 9 عناصر جزائرية (8 ذكور و 1 اناث), لم يتمكن جميعهم من بلوغ الجدول النهائي الذي يشرف على ادارة مقابلاته الحكم الدولي الجزائري عبد الرحمان شريفة حامل الشارة البيضاء الدولية.

وستجرى المباراتان النهائيتان لجدول الفردي يوم غد السبت (سا 00ر10) حيث ستجمع مباراة الذكور التونسي وسام عبد الرحمن المصنف الأول بالمغربي وليد أهودة فيما يجري نهائي الاناث بين المصرية ياسمين عزت و الإسبانية ناروة أرانزابال.