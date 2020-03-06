Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البطولة الوطنية للكونغ فووشو: انطلاق المنافسات بتيسمسيلت

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 آذار/مارس 2020 15:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات

تيسمسيلت - انطلقت يوم الجمعة بالقاعة المتعددة الرياضات "الشهيد علوات الطيب" لتيسمسيلت منافسات البطولة الوطنية للكونغ فووشو في صنفي الأواسط والأكابر ذكور.

وتعرف هذه التظاهرة الرياضية المنظمة من طرف الاتحادية الجزائرية للكونغ فووشو بالتنسيق مع الرابطة الولائية لذات الاختصاص ومديرية الشباب والرياضة مشاركة أزيد من 460 رياضي يمثلون 195 ناديا من 33 ولاية من الوطن.

وتجرى المنافسات التي تدوم يومين في منازلات الساندا وأساليب التاولو وذلك بتأطير من 52 حكما وطنيا ودوليا وإفريقيا تابعين للاتحادية المذكورة.

و يتضمن اليوم الأول من هذه المنافسة إجراء الأدوار التصفوية في مختلف الأوزان للأواسط والأكابر ذكور على أن تقام النهائيات يوم السبت.

وأشار رئيس الاتحادية الجزائرية للكونغ فووشو يحيى بدور لوأج إلى أن التقييم الأولي لليوم الأول من هذه البطولة يظهر "أداء متوسطا" من طرف الرياضيين " متوقعا بأن "يشتد التنافس بين الرياضيين في فئتي الأواسط والأكابر خلال اليوم الثاني من المنافسات".

وستمكن هذه التظاهرة "بانتقاء الرياضيين المتألقين" الذين من شانهم تدعيم المنتخب الوطني للكونغ فووشو خلال الموسم الرياضي الجاري حسب ذات المسؤول.

آخر تعديل على الجمعة, 06 آذار/مارس 2020 16:02
كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة الوطنية للكونغ فووشو: انطلاق المنافسات بتيسمسيلت
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 آذار/مارس 2020 15:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.06

صحة: ضرورة مضاعفة المراكز المتخصصة في معالجة الألم

20.03.06

حركة مجتمع السلم تجدد مساندتها للإصلاحات الدستورية

20.03.06

البطولة الوطنية للكونغ فووشو: انطلاق المنافسات بتيسمسيلت

20.03.06

خفض الانتاج: تواصل المشاورات تحسبا للاجتماع الثامن أوبيب/خارج أوبيب

20.03.06

الفنان عبد القادر محمد شريف أحد أعمدة الأغنية الملتزمة في ذمة الله

20.03.06

أزفون (تيزي وزو): عرض، يوم غد السبت، نموذج لأول سفينة جزائرية موجهة للتصدير

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.04

فيروس كورونا : تسجيل 5 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 17 حالة مؤكدة  بالجزائر

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين تحملان الفيروس ولكنهما أصحاء وتم عزلهما والتكفل بهما

20.03.02

الملقى الدولي الثاني حول البشير الإبراهيمي: تسليط الضوء على الموروث الثقافي والأدبي في…

20.03.02

حوادث المرور: وفاة شخص وإصابة 115 آخرين بجروح على مستوى المناطق الحضرية نهاية الأسبوع

20.03.03

البليدة: "حفل بهيج" استذكارا لمسار عميد الأغنية الشعبية, رشيد نوني