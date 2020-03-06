البطولة الوطنية للكونغ فووشو: انطلاق المنافسات بتيسمسيلت

صحة: ضرورة مضاعفة المراكز المتخصصة في معالجة الألم -

حركة مجتمع السلم تجدد مساندتها للإصلاحات الدستورية -

تربية: أطباء ومختصون يحذرون من تداعيات ثقل المحفظة المدرسية على صحة التلاميذ -

أمطار مرتقبة بولايات وسط البلاد وشرقها ابتداء من مساء يوم الجمعة -

تونس : مصرع إرهابيين وإصابة خمسة أمنين ومدني بجروح في تفجير بمحيط السفارة الأمريكية -

الرابطة الثانية (الجولة الـ22): لقاء أولمبي المدية - أمل الأربعاء يتصدر مشهد الجولة -

منظمة أوبيب توصي بتوسيع الخفض الإضافي المقترح (5ر1 مليون برميل يوميا) إلى غاية نهاية 2020 -

ضرورة عمل سريع يتضمن دعم مالي لمواجهة فيروس كورونا -

هزة أرضية بقوة 1ر3 درجة بولاية جيجل -

فيروس كورونا:عدم تسجيل أي حالة جديدة مؤكدة و الوضع يبقى مستقرا -

تدعيم مستشفيات الوطن الكبرى بمراكز فحص وتحاليل للتكفل الجيد بالمرضى -

اولمبياد 2020/ كاراتي دو: رغم إصابته في الوجه، المصارع دايخي يبقى متفائلا في التأهل لموعد طوكيو -

الوزير الأول يترأس اجتماعا لدراسة العراقيل التي تواجه برنامج السكن الجاري -

سيدي عبد الله (الجزائر): وفاة شخصين وإصابة اثنين اخرين في انهيار ترابي -

اوبيك + تناقش الجمعة مسألة خفض اضافي بـ 1,5 مليون برميل يوميا الى غاية نهاية يونيو -

البطولة الوطنية للكاراتي دو: انطلاق المنافسات بمشاركة ما يقارب 600 مصارع -

المشاورات حول تعديل الدستور: رئيس الجمهورية يستقبل وفدا عن المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين -

الرابطة الأولى: وفاق سطيف يفتك مركز الوصافة ومولودية الجزائر تنهار في برج بوعريريج -

تحديد هوية الارهابي الخطير الذي تم القضاء عليه بمنطقة تفاسور بسيدي بلعباس (وزارة الدفاع) -