البطولة الوطنية للكونغ فووشو: انطلاق المنافسات بتيسمسيلت

وتعرف هذه التظاهرة الرياضية المنظمة من طرف الاتحادية الجزائرية للكونغ فووشو بالتنسيق مع الرابطة الولائية لذات الاختصاص ومديرية الشباب والرياضة مشاركة أزيد من 460 رياضي يمثلون 195 ناديا من 33 ولاية من الوطن.
وتجرى المنافسات التي تدوم يومين في منازلات الساندا وأساليب التاولو وذلك بتأطير من 52 حكما وطنيا ودوليا وإفريقيا تابعين للاتحادية المذكورة.
و يتضمن اليوم الأول من هذه المنافسة إجراء الأدوار التصفوية في مختلف الأوزان للأواسط والأكابر ذكور على أن تقام النهائيات يوم السبت.
وأشار رئيس الاتحادية الجزائرية للكونغ فووشو يحيى بدور لوأج إلى أن التقييم الأولي لليوم الأول من هذه البطولة يظهر "أداء متوسطا" من طرف الرياضيين " متوقعا بأن "يشتد التنافس بين الرياضيين في فئتي الأواسط والأكابر خلال اليوم الثاني من المنافسات".
وستمكن هذه التظاهرة "بانتقاء الرياضيين المتألقين" الذين من شانهم تدعيم المنتخب الوطني للكونغ فووشو خلال الموسم الرياضي الجاري حسب ذات المسؤول.