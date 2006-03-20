الرابطة الثانية (الجولة الـ22): لقاء أولمبي المدية - أمل الأربعاء يتصدر مشهد الجولة

الجزائر - يتصدر لقاء المتصدر أولمبي المدية والرابع أمل الأربعاء، قمة مباريات الجولة الـ 22 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي انطلقت يوم الخميس بمباراة الصراع من أجل البقاء اتحاد الحراش - أمل بوسعادة (2-1)، وتتواصل يوم السبت بمباريات أخرى شيقة في البرنامج.

وتمثل المواجهة الشيقة بين شبيبة سكيكدة (الثاني، 36 ن) - جمعية وهران (السابع، 32 ن) حوارا كرويا واعدا، فضلا عن مواجهتين ساخنتين في الصراع من أجل ضمان البقاء بين متذيل الترتيب مولودية بجاية (الـ16، 21 ن) - أولمبي أرزيو (الـ11، 25 ن)، اتحاد عنابة (التاسع، 26 ن) - شبيبة بجاية (الـ13، 24 ن).

وتتجه جميع الأنظار إلى ملعب "إمام إلياس" بالمدية، حينما يستضيف الأولمبي المحلي -المُنتشي بتعادل عاد به من أرضية وصيفه وداد تلمسان (0-0) الأسبوع الفارط- أمل الأربعاء الذي سحق دفاع تاجنانت (4-0)، في الجولة الماضية.

أبناء "التيطري" يهدفون لتحقيق الانتصار وتعزيز ريادتهم في الترتيب العام، بينما يأمل أبناء "المتيجة" في تحقيق نتيجة إيجابية تعيدهم إلى المنصة والبقاء مع كوكبة الفرق المعنية بالصعود.

من جانبه، يسعى فريق شبيبة سكيكدة -المُنتشي بفوزه الأخير خارج القواعد على حساب أمل بوسعادة (1-0)- إلى الإطاحة بجمعية وهران لتضييق الخناق على الرائد، لكن المهمة ليست باليسيرة أمام "الجمعية" المتأهلة ببراعة إلى ربع النهائي من مسابقة كأس الجمهورية على حساب اولمبي الشلف (1-0).

ويرتفع منسوب التنافس في أسفل جدول الترتيب عند الفرق المهددة بمقصلة الهبوط نحو قسم الهواة، والرامية إلى حصد أكبر عدد من النقاط للهروب بسرعة من منطقة الخطر وانعاش حظوظ بقائها مع النخبة.

ويتضمن باقي برنامج هذه الجولة مقابلات : جمعية الخروب (الثامن، 29 ن) - مولودية العلمة (الخامس، 33 ن)، دفاع تاجنانت (الـ13، 24 ن) - سريع غليزان (الخامس، 33 ن)، مولودية سعيدة (الـ11، 25 ن) - وداد تلمسان (الثاني، 36 ن).